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İbrahim Konar’dan Maraş’a Özel Portreler

Kahramanmaraş’ın gururu olan Kanal D muhabiri İbrahim Konar, yakın zamanda yaptığı bir atılım ile YouTube için yeni içerikler üretmeye başladı.

İbrahim Konar’dan Maraş’a Özel Portreler

İbrahim Konar’dan Maraş’a Özel Portreler

Kahramanmaraş’ın gururu olan Kanal D muhabiri İbrahim Konar, yakın zamanda yaptığı bir atılım ile YouTube için yeni içerikler üretmeye başladı.

16 Ekim 2022 Pazar 18:19

Sosyal medyadaki söyleşileriyle dikkatleri üzerine çeken Konar, YouTube hesabında ise Kanal D için yaptığı haberleri paylaşıyordu.

Kitlesinden oluşan beklentinin ardından YouTube platformuna içerik üretmeye başlayan Konar, burada aldığı konuklarla da ve yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlülerle olan sıkı temasıyla da hem sanatçılar, oyuncular hem de cemiyet hayatındaki isimlerle gündeme dair özel başlıklar çıkarıyordu.

Abone sayısı 38 bini geçerken, en son yayınladığı ‘’Aşık baba oğul atışması’’ ile Merik türküsünün söylenmesi beğeni topladı.

İlk portreler bölümünde ‘’Maraş’a Özel’’ bir türküden kesit ile yer verilirken, ilerleyen dönemde Kahramanmaraş’a özel bölümlerinde geleceği öğrenildi.

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İbrahim Konar’dan Maraş’a Özel Portreler
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