İftar Vakti Afşin’deydi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca düzenlenecek İftar Vakti programı, Afşin ilçesinde gerçekleştirilen yayınla devam etti. Sunuculuğunu Mehmet Yaşar'ın yaptığı programın konukları Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ve Afşin ilçe müftüsü Hayrullah Balta oldu. Gerçekleştirilen program Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Kur'an tilaveti ile başlayan programda pandemi döneminde Ramazan ayı, Afşin ilçesinde gerçekleştirilen projeler ve Pandemi döneminde din hizmetlilerinin faaliyetleri gibi pek çok konuya değinildi.

Lavanta Şehri Afşin

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, "Afşin - Elbistan ovası Türkiye'nin dördüncü büyük ovasıdır. Dolayısıyla tarım potansiyeli en fazla olduğu, çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirildi bir ilçedir. Afşin son bir kaç yıldır lavanta çiçeği ile anılır oldu. Lavanta özellikle çiftçimiz için çok önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Artık bunu turizmden de gelir sağlama noktasına getirmiş bulunuyoruz. İnşallah Haziran ayının 3 haftasından sonra tur şirketleri günübirlik olarak bu lavantaları görmek için Afşin'e misafir getirecek. Biz bu hamlelerimizle orta vadede Afşin'den dışarıya olan göçü durdurmaya çalışıyoruz. Lavanta ile sınırlı kalmayıp çiftçimize alternatif gelir kaynağı sunacak tıbbi aromatik bitkilerin üretimine ağırlık verip üretim hacmini artıracağız. Alternatif ürünleri Afşin'e getirdik, tesisler kurduk ve bunların pazarlamasını yapıyoruz. Çiftçilerimiz üretiyor biz de bu bitkileri satıyoruz. Çiçekle Afşin'i kalkındırıyoruz. İlçe olarak lokomotif sektörümüz tıbbi aromatik bitkiler olacak" ifadelerini kullandı.

Bir Camiden Daha Fazlası

Mehmet Fatih Güven, Eshab-ı Kehf Camii ve Külliyesi'nin ilçe için önemine de vurgu yaparak, "Bu kompleks yapı içerisinde gençlerimizin faydalanabileceği Kültür Merkezi, yazma eserlerin yer alacağı kütüphane ve okuma salonları yer alacak. Bu kompleks yapı ilçemize çok büyük artı değer katacak. İlçemize kazandırılan Eshab-ı Kehf Külliyesi ve Camii Afşin'in simgelerinden birisi haline gelmiştir. İlçemizin simgelerinden bir diğeri ise Eshab-ı Kehf'dir. Eshab-ı Kehf Afşin'e kalmış bin 600 yıllık mirastır. Eshab-ı Kehf'in UNESCO Dünya geçici miras listesine girmesi ile birlikte değeri ve tanınırlığı iyice artmıştır. İnşallah hedefimiz Eshab-ı Kehf'i kalıcı miras listesine girdirebilmek. Dünya üzerindeki insanların buradan haberdar olması ve bunun feyzinden yararlanabilmesi çok önemlidir" dedi.

Ramazan Eğitim Ayıdır

Afşin ilçe müftüsü Hayrullah Balta ise Ramazan ayının ehemmiyetine ilişkin, "Oruç tamamen Allah ile kul arasındaki bir ibadettir. Riyanın karışma olasılığı en düşük olduğu ibadet oruçtur. Çünkü gösteriş için, insanlar benim ibadet yaptığımı görsün diye oruç tutulmaz. Ramazan ayı eğitim ayıdır. Nefsi terbiye etme ve arındırma ayıdır. Oruç içsel bir eğitim yani irade eğitimidir. Allahu Teala ayeti kerimede, 'Nefis bütün gücüyle kötülüğü emreder' buyurmuştur. Her türlü kötülüğe meyilli olan nefsi terbiye etme ve arındırma aydır Ramazan. Nefsi terbiye etmenin en etkili yolu açlık yani oruçtur. Her tarafını hırs bürümüş, dünya hayatına meyilli olan nefsi terbiye etmek için oruç farz kılınmıştır. Oruç sadece aç ve susuz kalmak değildir. Sadece mideye değil tüm uzuvlara oruç tutturmak gerekir. Oruç tutarak Ramazan ayını idrak etmek bir taraftan da toplumsal vicdana sahip olmaktır. Oruç tutan insan açlık ve susuzluğu ne kadar zor bir şey olduğunu anlar. Ramazan ayı yardımlaşma ve infak ayıdır. Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine verilen fitre de toplumsal dayanışmanın bir örneğidir. Ramazan'ın içsel boyutu olduğu gibi bir de toplumsal boyutu vardır. Ramazan'ın toplumsal barışı ve dayanışmayı destekleyen bir yönü vardır" ifadelerini kullandı.

Hizmette Sınır Yok

Hayrullah Balta konuşmasını, "Pandemi dönemi ilçemizdeki dini hizmetlerimizi pandemi kurallarına uyarak mümkün olduğunca sürdürmeye gayret ettik. Yine ilçemizde dini ve kültürel etkinliklerimizi kurallara uygun olarak devam ettirmeye çalıştık. Pandemi döneminde ilçemizdeki din görevlilerimiz yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın evlerine tek tek ziyaret ederek onların ihtiyaçlarını gidermiş ve onlara yardımcı olmaya çalışmışlardır. Yine bu dönemde din görevlilerimiz filyasyon ekibinde de görev aldı" cümleleriyle noktaladı.