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İftar Vakti Elbistan'dan Canlı Yayınlandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İftar Vakti programına konuk olan Elbistan ilçe müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, “Ramazan çeşme ise Kur'an sudur, Ramazan bedense Kur'an ruhtur. Susuz çeşme ve ruhsuz beden hiçbir işe yaramaz. Ruhun çıktığı beden çürümeye mahkûmdur” dedi.

İftar Vakti Elbistan'dan Canlı Yayınlandı

İftar Vakti Elbistan'dan Canlı Yayınlandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İftar Vakti programına konuk olan Elbistan ilçe müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, “Ramazan çeşme ise Kur'an sudur, Ramazan bedense Kur'an ruhtur. Susuz çeşme ve ruhsuz beden hiçbir işe yaramaz. Ruhun çıktığı beden çürümeye mahkûmdur” dedi.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 14:21
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca düzenlenecek İftar Vakti programı, Elbistan ilçesinde gerçekleştirilen yayınla devam etti. Sunuculuğunu Mehmet Yaşar'ın yaptığı programın konukları Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve Elbistan ilçe müftüsü Hacı Mustafa Kılınç oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan programda Ramazan ayında Elbistan Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalar, paylaşmanın önemi ve Kur'an'ın insan hayatına tesir etmesi gibi pek çok konuya değinildi.

Büyükşehir ile Yüksek Koordinasyon

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz paylaşmanın önemine vurgu yaparak, "Geçtiğimiz yıl ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 15 bin Ramazan kolisi dağıttık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşabilmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 3 Milyon TL değerinde yardımda bulunduk. Hükümetimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve valiliğimiz ile el ele verdik ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmaya çalıştık. Yardım eli uzatmadığımız kimse kalmasın düsturuyla hareket ediyoruz. Elbistan Belediyesi olarak kendi cari giderlerimizin dışında kalan tüm imkanlarımızı vatandaşlarımız için seferber etme kararı aldık. İş bulamayan, işyerini açamayan, kırsal kesimde yaşayan ve desteğe ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sıkıntılar paylaşıldığı zaman azalır. Bizde devlet millet içindir anlayışıyla hareket ederek elimizdeki tüm imkânları vatandaşlarımız için seferber ediyoruz” dedi.

Kur'an Hayat Kitabıdır

Düzenlenen etkinlikte konuşan Elbistan ilçe müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, "Ramazan Kur'an ayıdır. Kur'an Rabbimizin bize gönderdiği bir mesajdır, reçetedir. Ramazan ayrıca yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma ayıdır. Allah'u Teâla, 'Ey insanlar size Rabbinizden bir delil geldi. Ayrıca Rabbinizden size bir nur geldi' buyurmuştur. Yani Kur'an-ı Kerim insanı aydınlatmak için gönderilen bir ışıktır. Yine Kur'an-ı Kerim kalplerimize huzur getirmiştir. Kur'an-ı Kerim müminler için bir rehberdir. Bizler Kur'an'a uygun yaşarsak yeryüzünde hiçbir kötülük kalmaz. Ramazan çeşme ise vahiy bir sudur. Ramazan bedense Kur'an ruhtur. Mesela çeşme var suyu yok veya beden var ruh yok bu hiçbir işe yaramaz. Ruhun çıktığı beden çürümeye mahkûmdur. Yani Kur'an hayat kitabıdır. Kur'an'ı okumak yetmez bunu anlayıp hayatımıza uygulamamız gerekir. Hayatımıza yön vermek istiyorsak Allah'ın gönderdiği Kur'an'la dost olmalıyız ve onu hayatımızdan çıkarmamalıyız. Kur'an-ı Kerim'i hayatımızın merkezine almalıyız" ifadelerini kullandı.

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