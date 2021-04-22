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İftar Vakti Göksun’da

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İftar Vakti programı, Göksun ilçesinden canlı yayınla devam etti. Program konuğu, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, “Hizmetin gecesi gündüzü, cumartesisi pazarı olmaz. İnsan unsurunun bulunduğu her yerde her zaman kesintisiz hizmet olması gerekiyor” dedi.

İftar Vakti Göksun’da

İftar Vakti Göksun’da

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İftar Vakti programı, Göksun ilçesinden canlı yayınla devam etti. Program konuğu, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, “Hizmetin gecesi gündüzü, cumartesisi pazarı olmaz. İnsan unsurunun bulunduğu her yerde her zaman kesintisiz hizmet olması gerekiyor” dedi.

22 Nisan 2021 Perşembe 16:08
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca düzenlenecek İftar Vakti programı, Göksun ilçesinde gerçekleştirilen yayınla devam etti. Sunuculuğunu Mehmet Yaşar'ın yaptığı programın konukları Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ve Göksun ilçe müftüsü Şükrü Safa oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan, Kur'an tilaveti ile başlayan programda, Göksun ilçesinde gerçekleştirilen projeler, pandemi döneminde Ramazan ayı ve şükür gibi pek çok konuya değinildi.

Koordinasyon Vurgusu

Düzenlenen programla ilgili Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek konuşmasına başlayan Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, “Göksun'u ekonomik ve sosyal anlamda kalkındıracak büyük ve prestijli projeleri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör ile birlikte bir koordinasyon içerisinde hayata geçiriyoruz. Tabi ihtiyaçlar bitmez. İhtiyaçlar sınırsız, kaynaklar sınırlı. Biz de sınırlı kaynaklarımızla sınırsız ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Kaynakları kullanırken mali disiplini elden bırakmamaya gayret ediyoruz. Mali disiplini sağlar ve insan kaynağını iyi yönetirseniz başarı kendiliğinden geliyor. İmkânlarımızı ve enerjimizi iyi kullanmaya ve projeli çalışmaya gayret ediyoruz" dedi.

Göksun Elmasını Markalaştıracağız

Aydın gerçekleştirilen programda, “Göksun’u elma ile meşhurlaştırmaya ve Göksun elmasını markalaştırmaya gayret ediyoruz. Göksun’da 12 çeşit elma var ve hepsinin rengi tadı ayrı güzel. İnşallah ilerde bunu tescillemeyi düşünüyoruz. Göksun'un meşhur şeylerinden birisi de yaylalardır. İklimi ve havası sebebiyle Göksun özellikle yaz aylarında bölgeden ciddi mevsimlik göç almaktadır. Normalde 53 bin olan nüfusumuz yaz aylarında 110 bini bulmaktadır. Yaz aylarında yaylalarımıza gelen misafirlerimiz burada konut kiralamakta hatta konut satın alarak bölgeye maddi gelir getirmektedir. Göksun tahıl ve bakliyat üretimi noktasında önemli bir yere sahiptir. Örneğin şeker pancarı, buğday, yonca gibi ürünler Göksun da bolca yetiştirilen ürünlerdir. Ayrıca Göksun’a kazandırdığımız yeni soğuk hava depoları ile tarımsal ve hayvansal ürünlerin depolanması ve kalitesini koruyarak uzun süre boyunca muhafaza ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz entegre projeler ile elmaların sınıflandırmasını ve paketlenmesini sağlayarak sunumunu daha güzel hale getirip markalaşmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Pandemi Döneminde Ramazan

Göksun İlçe Müftüsü Şükrü Safa, “Ramazan aynı zamanda Kur'an ayıdır, Kur’an’ın nazil olduğu indirilmeye başlandığı bir aydır. İnşallah Allah Teâlâ Kur'an-ı Kerimi gönüllerimizde yaşatmayı, kalbimize, dilimize ve hayatımıza uygulamayı nasip eylesin. Bizlerde manevi hastalıklarımıza şifa olacak Kur'an nesilleri yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. Göksun ilçemizde 113 tane camimiz var ve yapımına devam edilen camilerimizde var. Diyanet İşleri Başkanlığımızın Türkiye genelinde başlatmış olduğu 4-6 yaş arasındaki çocuklarımızdan hafız yetiştirme eğitimlerimiz Göksun’da 2 Kur'an kursumuzda devam ediyor. Şimdilik sertifikalı bayan hocalarımızla ve kırka yakın hafızlık öğrencilerimizle 2 kursta hafızlık eğitimlerimiz devam ediyor. Her yıl kurslarımızdan 2-3 tane hafız çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Şükür Verilen Nimetlerin Sigortasıdır

İlçe müftüsü Safa konuşmasını, “Hamdolsun, kelime anlamı övmek, sena etmek demektir. Allah'ın vermiş olduğu nimetler karşısında teşekkür etmektir. Şükür hayatımızın her anında olması ve şükür karşılığında bir nimet olması gerekiyor. Nimetlerin en büyüğü ise İslam’dır. Peygamber efendimiz, 'İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da teşekkür etmemiş olur' buyurmuştur. Allah Teâlâ buyuruyor, 'Eğer şükrederseniz size nimetimi artırırım, eğer nankörlük ederseniz de size benim azabım mutlaka çok şiddetlidir'. Nimete şükür etmediğimizde nankörlük ettiğimizde o nimet bizim elimizden kayıp gider. Şükür ayrıca verilen nimetlerin sigortasıdır” ifadeleriyle noktaladı.

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İftar Vakti Göksun’da
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