İftar Vakti Pazarcık’ta

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca düzenlenecek İftar Vakti programı, Pazarcık ilçesinde gerçekleştirilen yayınla devam etti. Sunuculuğunu Mehmet Yaşar'ın yaptığı programın konukları Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ve Pazarcık ilçe müftüsü Feyzullah Çalışkan oldu. Gerçekleştirilen program Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Kur'an tilaveti ile başlayan programda Pazarcık Belediyesi'nin hizmetleri, duanın ehemmiyeti ve duanın insana kattıkları gibi pek çok konuya değinildi.

Büyükşehir’le Koordinasyon İçinde Çalışıyoruz

Düzenlenen program için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek konuşmasına başlayan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, "Pazarcık 84 mahalle ve 70 bin nüfusa sahip bir ilçedir. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun son incisidir Pazarcık. İlçemiz Akdeniz ve Güneydoğu arasında transit bir konumda bulunuyor. Ayrıca ilçemizden demiryolu geçmektedir. Pazarcık böyle stratejik bir konuma sahiptir. Göreve geldiğimiz günden itibaren tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte Pazarcık'ın çehresini değiştirmek için kolları sıvadık. Göreve ilk geldiğimizde Kartalkaya Bulvarı çok kötü durumdaydı. İlk etapta Karayolları Bölge Müdürlüğümüz ile ortak bir proje yaparak Kartalkaya Bulvarı’nda 5 kilometrelik sıcak asfalt çalışması yaptık. Yine Büyükşehir Belediyemiz ile yaptığımız ortak çalışma neticesinde ilçemize 14 bin metrekare bazalt taşı döşüyoruz. Çalışmalar tamamlandıktan sonra yine ilçemizde Büyükşehir Belediyemiz peyzaj uygulamaları gerçekleştirecek. Yine Büyükşehir Belediyemiz ile ortak gerçekleştirdiğimiz projede ilçemizdeki grup yollarında 130 kilometrelik sathi kaplama yaptık. İlçe merkezimizde ise 16 kilometrelik sıcak asfalt yaptık. Büyükşehir Belediyemiz ile gerçekleştirmiş olduğumuz diğer bir projeyle ilçemize 50 kilometrelik sathi kaplama yapacağız. Böylece Pazarcık'ta asfaltsız grup yolu kalmayacak. Bu yıl Ramazan ayının da vermiş olduğu bereketle ilçemizde hizmet akıyor. Çok büyük bir kısmını Büyükşehir Belediyemizin üstlendiği Pazarcık Millet Bahçesi’ni ilçemize kazandırmanın heyecanını duyuyoruz. Millet Bahçesi bölgemiz için cazibe merkezi olacak" dedi.

Halka Hizmet Hakka Hizmettir

Başkan İbrahim Yılmazcan konuşmasını, "Yine bölgemizde Roma döneminden kalma yaklaşık 3 bin 500 yıllık 40 tane kaya mezarlıkları bulunuyor. Burada kazı çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz ardından aydınlatma yapacağız. Burayı bölge turizmine kazandıracağız. Nevşehir'den hareket eden turist kafilesi Pazarcık'a gelecek Kaya mezarlarını ziyaret edecek ardından Nemrut'a geçecek. Pazarcık ve Kahramanmaraş için çok önemli bir tarihi Turizm mekânı olacak. Halka hizmet etmek Hakk’a hizmet etmektir düsturu ile hareket ediyoruz" cümleleriyle noktaladı.

Dua Allah ile Kul Arasında Bağdır

Duanın önemine vurgu yapan Pazarcık ilçe müftüsü Feyzullah Çalışkan, "Dua diyince insanların aklına büyük çoğunlukla namazdan sonra edilen dua gelmektedir. Yani duayı sadece namazda sınırlı kılmışız. Dua çok kapsamlı ve hayatımızın her alanını kapsayan bir terimdir. Dua kelime manası itibarıyla istemek anlamına gelir. İsteme her şeyin yaratıcısı Rabbimizden olunca buna dua denir. Biz insanların kul olarak Allah’u Teâlâ’nın yüceliğini kabul edip kendi acziyetimizi ona ifade etmemizdir. Dua Allah ile kulu arasında bir bağdır. Kul dua ettikçe Rabbi ile bağını güçlendirmiş olur. Dua bir açıdan da kulun Allah ile konuşmasıdır. İnsan dua ederken Rabbinin huzurunda gibidir. Secde kulun Rabbine en yakın olduğu anlardan biridir. Secde kul için miraçtır, Allah ile buluşmadır. Secde duaların en çok kabul edildiği yerlerdendir. Bütün ibadetler duadır. Yine namazlardan sonra yapılan dualar en çok kabul olan dualardandır" dedi.

Duanın Her Halükarda Getirisi Vardır

Feyzullah Çalışkan konuşmasının devamında, "Allah’u Teâlâ ayeti kerimede, 'Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım, bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm' buyurmuştur. Bizi yaratan Allah bizi bizden daha iyi biliyor. Ettiğimiz duayı nasıl kabul edeceğini de en iyi şekilde bilen Allah’u Teâlâ’dır. Biz isteklerimizi dua yoluyla Allah’u Teâlâ iletiriz Allah dilediği şekilde cevap verir. Peygamber efendimiz, 'Allah'u Teâlâ hayâ ve kerem sahibidir. Bir kimse ellerini kendisine doğru kaldırıp da dua ettiğinde onları boş döndürmekten hayâ eder' buyurmuştur. Yine hadis-i şerifte, 'Sizden biri dua ettim de duam karşılık görmedi diyip de acele etmedikçe onun duası kabul edilir' buyrulmuştur. Yani duada acele değil ısrar etmeliyiz. Peygamber efendimiz duaların nasıl kabul edileceğine dair bir hadis-i şerifinde, 'Allah'a dua eden herkese Allah onun duasına icabet eder. Bu icabet ya dünyada hemen olur, ya dua ettiğimiz miktarca Allah’u Teâlâ günahlarımızı affeder ya da Allah’u Teâlâ ahrette insanın derecesini yükseltir' buyurmuştur. Yani duanı her halükarda getirisi vardır" ifadelerine yer verdi.

Dua Müminin Silahıdır

Pazarcık ilçe müftüsü Feyzullah Çalışkan konuşmasını, "Allah’u Teâlâ ayeti kerimede, 'Ey resulüm de ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin' buyurmuştur. Yani Allah’u Teâlâ dualarımız için bizlere değer veriyor. Yine ayet-i kerimede, 'İnsana nimet verdiğimiz zaman, yüz çevirip yan çizer. Kendisine bir kötülük dokunduğu zaman da bolca dua ederek yardım ister' buyrulmuştur. Yani sadece zor zamanlarımızda değil her zaman Rabbimizi hatırlamamız gerekiyor. Dua müminin silahıdır. Müminin duası varsa düşmanlarına karşı kendini koruyabilir. Peygamber efendimiz, 'Sıkıştığı zaman duasının kabul olmasını isteyen genişlik zamanında da dua etsin' buyurmuştur. Yani biz genişlik zamanında rabbimizle bağımızı koparmazsak darlık zamanımızda da rabbimizin dualarımıza icabet edeceği ayet ve hadislerde buyrulmuştur. Peygamber efendimiz bazı hadislerinde bazı duaları reddedilmeyeceğini buyurmuştur. Mazlumun duası, zulme uğramış birinin duası, oruçlunun iftar alanında yaptığı dua, anne ve babaya yapılan dua bunlara örnek verilebilir" cümleleriyle noktaladı.