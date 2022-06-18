Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek, ‘Bilginiz ve özgüveninizle başarılı olacağınıza inanıyorum’
Başkan Mahçiçek, ‘Bilginiz ve özgüveninizle...
Başkan Okay’dan YKS’ye girecek öğrencilere mesaj
Başkan Okay’dan YKS’ye girecek öğrencilere...
Büyükşehir’den Türk Halk Müziği Konseri
Büyükşehir’den Türk Halk Müziği Konseri
Kahramanmaraş’ta çocuklar için etkinlik!
Kahramanmaraş’ta çocuklar için etkinlik!
Onikişubat Belediyesi’nden gençlere ‘Streetball Turnuvası’
Onikişubat Belediyesi’nden gençlere ‘Streetball Turnuvası’

İktidarın Yanlış Önceliği Enflasyon Değil, Büyüme

Hükümetin enflasyon yerine büyümeye odaklanan ekonomi politikası belirsizliğin ve umutsuzluğu şiddetini artırdığını ifade eden İşadamı ve Mali Müşavir Fatih Ölmez Fed kararı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

İktidarın Yanlış Önceliği Enflasyon Değil, Büyüme

İktidarın Yanlış Önceliği Enflasyon Değil, Büyüme

Hükümetin enflasyon yerine büyümeye odaklanan ekonomi politikası belirsizliğin ve umutsuzluğu şiddetini artırdığını ifade eden İşadamı ve Mali Müşavir Fatih Ölmez Fed kararı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

18 Haziran 2022 Cumartesi 14:37
banner459

Ölmez şunları söyledi;

Nihayet, FED faizleri, yıllık %8,6 enflasyonu, yapışkan hale gelmeden önlemek için, dünyada var olan savaş ve arz kısıtlarının kalıcı olduğu öngörüsüyle 75 baz puan artırdı.

FED’in aksine biz risklerin geçici olduğu savıyla eksi 53 milyar dolarlık rezervimiz, %73 TÜFE enflasyonumuzla negatif reel faizi eksi %56 seviyesinde tutmaya devam ediyoruz. Üstelik etkisi kısa süreli de olsa kuru bir süre 18 liranın altında tutan kur korumalı mevduat (KKM) gibi sihirli bir alet daha yok heybemizde. Son açıklanan gelire endeksli senedin heyecan yaratmaması bunun kanıtı. Ayrıca artık bireysel döviz talebi çok az. Dövize talep zorunlu ithalat kanalından geliyor. Yani teşhis yanlış.

2022’nin ilk çeyreğinde %7,3 büyüme oranıyla ekonomi dolar bazında %4,3 küçüldü. Bakan Nebati, “Biz tercihimizi enflasyondan değil, büyümeden yana yaptık,” derken, yasamanın, yürütmenin ve hatta yargının başındaki Cumhurbaşkanı, bazı sorunlar olmasına rağmen işlerin yolunda olduğunu söylüyor.

İşler iyi gitmiyor diyenlere had bildiren, “Fakirleşerek büyüyoruz…iktisat bilimiyle çelişen bir yaklaşımı sürdürmemeliyiz” diyen TÜSİAD Başkanı’nı sert sözlerle uyaran Cumhurbaşkanı’nın da önceliği çarkların dönmesi. Ama çarklar dönmekte giderek zorlanıyor. Çünkü çarkları yağlayacak döviz tükenmek üzere.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’E GÖRE TÜRKİYE’DE 14,8 MİLYON İNSAN AÇLIK ÇEKİYOR

“Ekonomik gidişata dair gerçekçi bir fikir edinmek için yıllık büyümeye değil, çeyrekten çeyreğe büyümeye bakmak gerekir. Geçen yılın son çeyreğinden bu yılın ilk çeyreğine büyüme oranı sadece %1,2, 2021’in 3'üncü çeyreğinden 4'üncü çeyreğine büyüme de %1,5 olmuştu.

Bu arada büyümenin en önemli 2 dişlisi de durmaya yaklaşmış; özel tüketim üç ayda %2,8, ihracat %3,2 azalmış. Maalesef şimdi 6 ay öncesinden çok daha kötü bir yerde duruyoruz.

KKM için bugüne kadar 157 milyar lira harcadık. En kötüsü enflasyon Kasım 2021’in neredeyse 4 katı, Aralık’ın 2,5 katı. Bu arada üretici fiyatları aylık %8,76 artmış. Yıllık artış %132,16.

Hâliyle yoksulluk artıyor. IpsosAraştırma'ya göre ülkede nüfusun %84’ü sadece hayatta kalmaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler’e göre Türkiye’de 14,8 milyon insan açlık çekiyor.”

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in dediği gibi;

“Nebati Bakan’ın ışıltı zihni ekonomi yönetirken; Maliye mezunu gencimizin yevmiyeli işçi olarak çalıştığı, Bay Kriz sarayında sefa sürerken; milletimizin her geçen saatte yeni zamlarla sınandığı bu düzenin değişmesine çok az kaldı!”

Anahtar Kelimeler:
İktidarın Yanlış Önceliği Enflasyon DeğilBüyüme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta arıcılık ve bal üretimiyle ilgili toplantı yapıldı
Kahramanmaraş'ta arıcılık ve bal üretimiyle ilgili toplantı yapıldı
Kahramanmaraş’ta Araç Sahiplerine Müjde
Kahramanmaraş’ta Araç Sahiplerine Müjde
Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, YKS'ye geç kalan 55 adayı sınava yetiştirdi
Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, YKS'ye geç kalan 55 adayı sınava yetiştirdi
Öğrencilere Karne Hediyesi Ülkü Ocaklarından
Öğrencilere Karne Hediyesi Ülkü Ocaklarından
Bu Tatilde Karne Hediyeleri Ülkü Ocakları'ndan
Bu Tatilde Karne Hediyeleri Ülkü Ocakları'ndan

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber