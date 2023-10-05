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İl Başkanı Çevik Davutoğlu ile buluştu!

Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenen 36. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Kahramanmaraş İl Başkanı Muharrem Çevik, partinin Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. Çevik, bu kritik toplantıda Kahramanmaraş'ın sorunlarına dikkat çekti ve şehrin potansiyelini vurguladı.

İl Başkanı Çevik Davutoğlu ile buluştu!

İl Başkanı Çevik Davutoğlu ile buluştu!

Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenen 36. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Kahramanmaraş İl Başkanı Muharrem Çevik, partinin Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. Çevik, bu kritik toplantıda Kahramanmaraş'ın sorunlarına dikkat çekti ve şehrin potansiyelini vurguladı.

05 Ekim 2023 Perşembe 10:57

"Kahramanmaraş, tarihi, kültürel zenginlikleri, coğrafi konumu ve çalışkan insanlarıyla Türkiye'nin parlayan yıldızıdır. Ancak şehrimizin karşılaştığı sorunları göz ardı etmek mümkün değil. Bu toplantıda, bu sorunlara yönelik somut çözüm önerilerimizi Sayın Genel Başkanımıza aktardık," dedi.

Başkan Muharrem Çevik, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi hazırlıkların hızla devam ettiğini belirtti. "Gelecek Partisi olarak Kahramanmaraş'ta büyük bir başarıya imza atacağımıza inanıyorum. Şehrimizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirecek projelerimiz ve vizyonumuzla, Kahramanmaraş'ı hak ettiği yere taşıyacağız," diye konuştu.

Başkan Çevik, Kahramanmaraş'ın her köşesinde, Gelecek Partisi'nin vizyonunu ve değerlerini anlatmaya devam edeceklerini belirtirken, "Bize inanan ve güvenen tüm Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Yerel seçimlerde Kahramanmaraş'ı geleceğe taşıyacak olan bu büyük değişimi beraber gerçekleştireceğiz," şeklinde ifadeler kullandı.

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İl Başkanı Çevik Davutoğlu Ile Buluştu!
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