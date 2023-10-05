İl Başkanı Çevik Davutoğlu ile buluştu!

"Kahramanmaraş, tarihi, kültürel zenginlikleri, coğrafi konumu ve çalışkan insanlarıyla Türkiye'nin parlayan yıldızıdır. Ancak şehrimizin karşılaştığı sorunları göz ardı etmek mümkün değil. Bu toplantıda, bu sorunlara yönelik somut çözüm önerilerimizi Sayın Genel Başkanımıza aktardık," dedi.



Başkan Muharrem Çevik, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi hazırlıkların hızla devam ettiğini belirtti. "Gelecek Partisi olarak Kahramanmaraş'ta büyük bir başarıya imza atacağımıza inanıyorum. Şehrimizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirecek projelerimiz ve vizyonumuzla, Kahramanmaraş'ı hak ettiği yere taşıyacağız," diye konuştu.



Başkan Çevik, Kahramanmaraş'ın her köşesinde, Gelecek Partisi'nin vizyonunu ve değerlerini anlatmaya devam edeceklerini belirtirken, "Bize inanan ve güvenen tüm Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Yerel seçimlerde Kahramanmaraş'ı geleceğe taşıyacak olan bu büyük değişimi beraber gerçekleştireceğiz," şeklinde ifadeler kullandı.