İl Başkanı Çevik, ‘Kahramanmaraş'ın Temel İhtiyaçları Dahi Karşılanamıyor’

Başkan Çevik:" Kahramanmaraş için verilen sözler tutulmuyor, halkımız gün geçtikçe kaderine mahkum ediliyor"dedi.



Başkan Çevik, 6 Şubat'ta meydana gelen ve Kahramanmaraş'ta da maddi ve manevi büyük hasara yol açan depremin üzerinden 11 ay geçmesine rağmen iktidar tarafından vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmadığını belirtti. Geçen sürede vatandaşların birçok sorunla karşılaştığını ve iktidarın verdiği vaatleri yerine getirmediğini belirten Başkan Çevik açıklamasında şunları söyledi:"

Hayatımızı kabusa çeviren depremin 1. yıl dönümüne yaklaşmış bulunuyoruz. Depremin üzerinden 11 ay geçti fakat vatandaşların temel ihtiyaçları istikrarlı bir şekilde karşılanamıyor. Barınma, giyim, beslenme gibi sorunlar hâlâ devam ediyor. Vatandaşlar beslenemiyor, ısınamıyor, içecek su bulmakta, giyecek kıyafet bulmakta, ilaç bulmakta zorluk çekiyor. Seçim üstü verilen vaatler tutulmuyor. İktidar halkı kaderine terk etmiş durumda. Her gün yüzlerce insan sorunlarına çözüm bekliyor. Bizler elimizden geldiğince yardım eli uzatıyoruz fakat imkanlarımız sınırlı. Buradan yetkililere sesleniyorum. Kahramanmaraş'ı artık görmezden gelmeyin. Seçim üstü nasıl çalıştıysanız aynı istikrarla çalışın. En azından vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayın. Kahramanmaraş'ın dayanacak gücü kalmadı"dedi.