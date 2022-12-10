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İl başkanı Çevik'ten açılışa davet!

Gelecek Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Muharrem Çevik, tüm Kahramanmaraşlıları Göksun İlçe Binası açılışına davet etti.

İl başkanı Çevik'ten açılışa davet!

İl başkanı Çevik'ten açılışa davet!

Gelecek Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Muharrem Çevik, tüm Kahramanmaraşlıları Göksun İlçe Binası açılışına davet etti.

10 Aralık 2022 Cumartesi 10:10

Gelecek Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Muharrem Çevik'ten Kahramanmaraşlılara davet var.
Başkan Çevik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Gelecek Partisi'nin tüm Türkiye'de olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

Halkın kendilerine büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Çevik, "Halkımız başta ekonomik olmak üzere büyük sıkıntılar içinde kıvranıyor. Bu yüzden kendisine bir çıkış kapısı arıyor. Kendisini bu sıkıntılı durumdan kurtaracak yer olarak da Gelecek Partisini görüyor." dedi.

"HERKESİ YANIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ"
Başkan Çevik, kendilerinin de bu gelişmelere paralel olarak çalışmaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Tüm halkımızı Gelecek Partisi Göksun ilçe binamızın açılışına bekliyoruz. Bizim çıkmış olduğumuz bu yolda kendilerini yanımızda görmek istiyoruz." diye konuştu.

Gelecek Partisi Göksun İlçe Binası açılışı, bugün saat 14.00'da Kayabaşı Mahallesinde gerçekleştirilecek.

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İl Başkanı Çevikten Açılışa Davet!
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