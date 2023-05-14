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İl Başkanı Görgel, Oyunu Kullandı

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, bugün düzenlenen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanmak üzere Ahmet Bayazıt İlkokulu'na gitti ve oyunu kullandı.

İl Başkanı Görgel, Oyunu Kullandı

İl Başkanı Görgel, Oyunu Kullandı

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, bugün düzenlenen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanmak üzere Ahmet Bayazıt İlkokulu'na gitti ve oyunu kullandı.

14 Mayıs 2023 Pazar 16:43

Seçim günü sandık başına gelen Görgel, vatandaşlık görevini yerine getirerek oyunu kullandı. Basın mensuplarına açıklama yapan Görgel, seçimlerin demokratik bir süreç olduğunu vurgulayarak, "Bugün, ülkemizin geleceğini şekillendirecek önemli bir gün. Seçimler, milletimizin iradesinin tecelli ettiği bir süreçtir. Bizler de AK Parti olarak bu süreçte vatandaşlarımızın tercihine saygı gösteriyoruz ve demokrasiye olan inancımızı bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

Görgel, AK Parti'nin Kahramanmaraş'ta güçlü bir teşkilat yapısına sahip olduğunu ve halka hizmet etmek için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Partisinin vizyonu ve projeleriyle ülkenin kalkınmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Görgel, "AK Parti olarak, milletimizin güvenini kazanmak ve onların beklentilerini karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kahramanmaraş'ımızın daha da ileriye gitmesi için projelerimizi hayata geçirmek için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş'ta seçimlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli güvenlik önlemleri alındı. Seçim merkezlerinde oy kullanma işlemleri sorunsuz bir şekilde devam ederken, vatandaşlar da demokratik haklarını kullanarak tercihlerini belirlediler.

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İl Başkanı GörgelOyunu Kullandı
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