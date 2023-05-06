İl Başkanı Görgel, “Turizm rotasıyla Kahramanmaraş hak ettiği değeri alacak!”

Fırat Görgel, yapılan çalışmaların tamamlandığında ortaya çok farklı bir Kahramanmaraş çıkacağını kaydetti.

Görgel ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası zarar gören tarihi yerlerin yeniden ayağa kaldırılacağını, Germanicia ile yeni bir Turizm rotasının oluşturulacağını ve şehirdeki otellere finansman desteği sağlanacağını söyledi.

İşte AK Parti Kahramanmaraş il Başkanı Av. Fırat Görgel’in açıklamalarının satır başları:

TURİZM DEĞERLERİ AYAĞA KALDIRILACAK!

“Kahramanmaraş özel bir şehir kimliği olan bir şehir. Şehrimize olan tarihi eserlerde kültürel mekânlarda meydana gelen zararları ve buradaki hasar durumlarının değerlendirilmesi oldu. Burada gerçekten Kültür ve Turizm Bakanlığının şehrin alt yapısını ve üst yapısının ayağa kaldırılması konusunda güzel öneriler oldu. Şehrimizde zarar gören Turizm değerleri yeniden ayağa kalkması yönde adımlar atılıyor. Bakanımız Şehrimizin tarihi değerlerini yerinde gördüler. İnşallah kısa sürede şehrimizi tarihi değerleriyle birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. Kültür ve Turizm bakanlığımız şehrimizdeki tarihi yerlerle alakalı hasar tespit çalışmasına başlamıştı.Bu tespitler sonucunda bakanlığımız bir iş bölümü oluşturdu. Hem Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz hem Valiliğimizle birlikte iş bölüm yapıldı.Şimdi hızlı bir şekilde çalışmalar başlanacak.

ŞEHRİMİZ TURİZMDEN HAK ETTİĞİ DEĞERİ ALACAK!

Şehrimiz en fazla can kaybı ve en fazla yıkım olan şehirlerin başında geliyor. O yüzden burada daha fazla bir yoğun çalışma gerekiyor. Önceliğimiz Vakıflar Genel müdürlüğünün dahil olduğu ilk 7 binamız var. Bunları hızlı bir şekilde ayağa kaldıracağız. Bunu dışında tescilli binalar, tescilli sokaklar var. Burada Bakanlığımız ve Büyükşehir belediyemiz bir proje hazırlayacaklar. Hızlı bir şekilde çalışmalar başlayacak. Benim düşüncem çok uzun bir gelecekte değil, öncelikli olan tarih değerlerin birinci yılda geri kalan kısmını ise ikinci yılda tamamlayarak şehrin tarihi kimliğini yeniden ayağa kaldıracağız.Şehrin tarihi dokusunu kaybetmeden yeniden inşa etmiş olacağız. Şehrimizin Turizm yönünde hak ettiği değeri alması için güzel adımlar yapılıyor.Turizm bakanlığımız koordineli bir rota oluşturacak.Bu rotanın içerisinde Kültürel ve tarihi tescilli binalarla ilgili çalışmalar yapılacak. Ben inanıyorum ki;Yapılan bu çalışmalar tamamlandığında 2 yıl içerisinde çok farklı bir Kahramanmaraş olacak. Ve eskisinden daha cazip bir hal alacak.

GERMANİCİA İLE KÜLTÜREL ROTA OLUŞTURULACAK!

Germanicia bölgemizle ilgili yeni çalışmalar var. Bakanlığımız burada çok ciddi bir restorasyon çalışması yapacak. Kurtarma kazılarıda yapılacak.Germanicia aslında sadece şehrimiz için değil bölge için önemli. Buradan çıkacak mozaikler, mozaikleriyle ünlü şehirlerden daha ünlü olacağını düşünüyorum. Bu çalışmalar tamamlandığında sadece yerel kültürü, gastronomisiyle değil, germanicia’sıyla mozaikleriyle konuşulan bir şehir haline gelecek. Bu rota oluşturulduğunda kültürel rotada belirlenmiş olacaktır.İlk etap da bakanlığımız Maraş EXPO ile ilgili yoğun bir şekilde tanıtım yapacak. Sonrasında bu yapılan çalışmalar başlamış olacak. Bakanlığımız bu konuda çok yoğun bir şekilde çalışıyor.

OTELLERE FİNANSMAN DESTEĞİ OLACAK!

Diğer taraftan Şehirde zarar gören otellerle ilgili onların mağduriyetlerinin bir nebzede olsa giderilmesi için bakanlığımız yine bir çalışma yürütüyor. Merkez bankası ve maliye bakanlığıyla görüşmeler devam ediyor. Deprem bölgesindeki oteller için orta vadeli bir finansman çalışması yapılması planlanıyor.”