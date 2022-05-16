İl Müdürü Kahraman, Nurhak’ta Ziyaretler Gerçekleştirdi

Beraberindeki Müdür Yardımcıları Halit Demirtaş, Önder Erdem Gökşen ve Akif Bulut ile Nurhak ilçesine ziyaret gerçekleştiren İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman’ın ilk durağı Nurhak Çok Programlı Anadolu Lisesi oldu. Burada idareci, öğretmen ve öğrenciler ile bir araya gelen İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, ardından Nurhak Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü'nde İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Nurhak İlçe Millî Eğitim Müdürü Kazım Bozkurt'u makamında ziyaret eden İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, ilçe programının sonunda beraberindeki Nurhak İlçe Millî Eğitim Müdürü Kazım Bozkurt ile Nurhak Kaymakamı Ferhat Gür'ü ziyaret ederek ilçenin eğitim gündemi ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdi.

Ziyaret ile ilgili değerlendirmede bulunan İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, ilçe ve okul ziyaretlerini sürdüreceğini belirterek, "Okullarımızda öğretmen ve öğrencilerimiz ile buluşmalarımızı sürdürüyoruz. Böylelikle eğitim sürecinde yaşanan güzellikleri, eksiklikleri ve olumsuzlukları yerinde görerek bu sürecin paydaşları olan öğretmen ve öğrencilerimizle değerlendirmelerde bulunuyoruz. Eğitimin paydaşları olan kurumlarla da temasta bulunarak iş birliklerini, güzellikleri ve başarıları artırmaya çalışıyoruz. Eğitime destek veren tüm kurum, kuruluş ve şahsiyetlere teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.