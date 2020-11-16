İlçelerde Şiir ve Edebiyat Rüzgarı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri ilçe etkinlikleri başlıyor. 17 Kasım Salı günü Onikişubat ve Dulkadiroğlu gibi merkez ilçelerin yanı sıra Göksun, Afşin ve Andırın ilçelerinde de onlarca şair ve yazar kültür sanat dostlarıyla buluşacak. Etkinlikler kapsamında Yazar – Okur Buluşması, Yazı Atölyesi, Söyleşi ve Şiir Okuma etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Pandemi Tedbirleri Alınıyor

Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açılamada “Etkinlikler sayesinde ilçelerimizdeki vatandaşlarımız, uluslararası kültür ve edebiyat iklimini yakından tanıma imkânı bulacak. Kahramanmaraş, tüm ilçeleriyle renkli görüntülere sahne olacak. Tüm programlar pandemi tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilecek” ifadeleri kullanıldı.

İlçe Programları

Büyükşehir Belediyesi 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında 17 Kasım Salı Günü gerçekleştirilecek etkinlikler şu şekilde:

Yazı Atölyesi

Katılımcılar: Eyyüp Akyüz, Enes Kılıç

Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi – 11:00

Yazar - Okur Buluşması

Katılımcılar: Üzeyir İlbak, Necdet Subaşı, Csilla Hajnal Nagy, Dragana Evtimova

Moderatör: Yıldız Ramazanoğlu

Çevirmen: Zeynep Kantarcı

Göksun – 12:00

Fantastik Edebiyatın Geleceği mi?:

“Canavarlar Gerçekten Yaşadı mı Patron?”

Katılımcılar: Aykut Ertuğrul, Handan Acar Yıldız, Güray Süngü

Moderatör: Cemal Şakar

Kültürpark Konferans Salonu – 13:00

Yazar - Okur Buluşması

Katılımcılar: Safiye Gölbaşı, Aykut Nasip Kelebek, Balazs Szõllõssy, Selim Babullaoğlu

Moderatör: Abdullah İlhan

Çevirmen: Esra Arı

Afşin – 14:00

Özel Oturum:

“Büyük Dergiler Çağı Kapandı mı?”

Katılımcılar: Necip Evlice, Mehmet Narlı, Ali Ayçil, Necdet Subaşı

Moderatör: Bahtiyar Aslan

Kültürpark Konferans Salonu – 17:00

İkindiyazıları Özel Oturumu

Katılımcılar: Yunus Develi, Mevlana İdris, Atıf Bedir

Moderatör: Duran Boz

Andırın – 19:00

Kıraathane’de Sesli Şiir Okumaları

Katılımcılar: Enes Kılıç, Eyyüp Akyüz, Ömer Yalçınova, Samed Karataş, Aykut Nasip Kelebek, Ali Ayçil, Cengizhan Konuş, Selahattin Yusuf, Mehmet Özger

Kahramanmaraş Merkez – 19:00