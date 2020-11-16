İlçelerde Şiir ve Edebiyat Rüzgarı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri ilçe etkinlikleri başlıyor. 17 Kasım Salı günü Onikişubat ve Dulkadiroğlu gibi merkez ilçelerin yanı sıra Göksun, Afşin ve Andırın ilçelerinde de onlarca şair ve yazar kültür sanat dostlarıyla buluşacak. Etkinlikler kapsamında Yazar – Okur Buluşması, Yazı Atölyesi, Söyleşi ve Şiir Okuma etkinlikleri gerçekleştirilecek.
Pandemi Tedbirleri Alınıyor
Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açılamada “Etkinlikler sayesinde ilçelerimizdeki vatandaşlarımız, uluslararası kültür ve edebiyat iklimini yakından tanıma imkânı bulacak. Kahramanmaraş, tüm ilçeleriyle renkli görüntülere sahne olacak. Tüm programlar pandemi tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilecek” ifadeleri kullanıldı.
İlçe Programları
Büyükşehir Belediyesi 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında 17 Kasım Salı Günü gerçekleştirilecek etkinlikler şu şekilde:
Yazı Atölyesi
Katılımcılar: Eyyüp Akyüz, Enes Kılıç
Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi – 11:00
Yazar - Okur Buluşması
Katılımcılar: Üzeyir İlbak, Necdet Subaşı, Csilla Hajnal Nagy, Dragana Evtimova
Moderatör: Yıldız Ramazanoğlu
Çevirmen: Zeynep Kantarcı
Göksun – 12:00
Fantastik Edebiyatın Geleceği mi?:
“Canavarlar Gerçekten Yaşadı mı Patron?”
Katılımcılar: Aykut Ertuğrul, Handan Acar Yıldız, Güray Süngü
Moderatör: Cemal Şakar
Kültürpark Konferans Salonu – 13:00
Yazar - Okur Buluşması
Katılımcılar: Safiye Gölbaşı, Aykut Nasip Kelebek, Balazs Szõllõssy, Selim Babullaoğlu
Moderatör: Abdullah İlhan
Çevirmen: Esra Arı
Afşin – 14:00
Özel Oturum:
“Büyük Dergiler Çağı Kapandı mı?”
Katılımcılar: Necip Evlice, Mehmet Narlı, Ali Ayçil, Necdet Subaşı
Moderatör: Bahtiyar Aslan
Kültürpark Konferans Salonu – 17:00
İkindiyazıları Özel Oturumu
Katılımcılar: Yunus Develi, Mevlana İdris, Atıf Bedir
Moderatör: Duran Boz
Andırın – 19:00
Kıraathane’de Sesli Şiir Okumaları
Katılımcılar: Enes Kılıç, Eyyüp Akyüz, Ömer Yalçınova, Samed Karataş, Aykut Nasip Kelebek, Ali Ayçil, Cengizhan Konuş, Selahattin Yusuf, Mehmet Özger
Kahramanmaraş Merkez – 19:00