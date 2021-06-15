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Ilıca Yolunda Asfalt Başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ilıca yolundaki genişletme çalışmalarının tamamlayarak asfalt serimine başladı. Bölge sakinleri gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Ilıca Yolunda Asfalt Başladı

Ilıca Yolunda Asfalt Başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ilıca yolundaki genişletme çalışmalarının tamamlayarak asfalt serimine başladı. Bölge sakinleri gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade etti.

15 Haziran 2021 Salı 17:46
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Onikişubat ilçesi Ilıca mahallesinde başlatılan yol genişletme çalışması tamamlandı. Sağlık turizminin uğrak noktalarından olan kaplıcalara ulaşım sağlayan güzergâhtazemin hazırlıklarının ve kazının ardından sıcak asfalt uygulaması başladı. Toplamda 5 kilometre uzunluğa sahip arter çalışmalar sonrası 11 metreye genişliğe kavuşturulmuş oldu.

Vatandaşlar Memnun

Yenilenen arterden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ilıca Mahallesi Muhtarı Hüseyin Kar, “Ilıca ve Süleymanlı genişletme çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir Belediyemiz bugün itibariyle arterimizde sıcak asfalt uygulaması gerçekleştiriyor. Kısa bir süre zarfında onu da tamamlayacaklar inşallah. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve emeği geçen herkese mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim” diye konuştu. Bölgede işletmecilik yapan Arif Torun ise, “Başkan Bey mahallemizi ziyaret ettiğinde arterimizin durumunun kötü olduğunu kendisine iletmiştik. Sağ olsunlar hızla ilgilendiler. Çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Turizm sezonunun başladığını, yapılan yatırımın ziyaretçi sayılarında artış meydana getireceğini ifade eden Kasap Abdullah Kar da vatandaşları Ilıca’nın doğal güzelliklerini görmeye davet etti.

Son Güncelleme: 15.06.2021 18:42
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Ilıca Yolunda Asfalt Başladı
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