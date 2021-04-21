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Ilıca yolunda çalışmalar başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ilıca yolunda çalışmalara başladı. İlk etapta yolun genişliği 11 metreye çıkarılacak, ardından da artere sıcak asfalt atılacak.

Ilıca yolunda çalışmalar başladı

Ilıca yolunda çalışmalar başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ilıca yolunda çalışmalara başladı. İlk etapta yolun genişliği 11 metreye çıkarılacak, ardından da artere sıcak asfalt atılacak.

21 Nisan 2021 Çarşamba 10:49
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Onikişubat ilçesi Ilıca mahallesinde yol genişletme çalışmaları başladı. Çalışmalar, sağlık turizminin uğrak noktalarından olan Kaplıcalar güzergâhının Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki 5 kilometrelik kısmında gerçekleşiyor. Toplamda 11 metreye çıkarılacak arterde kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte sıcak asfalt da uygulanacak.

Yol Standartları Yükseliyor

Devam eden çalışmalarla ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “2021 Ulaşım Yatırımları programımız çerçevesinde arterlerimizde standartları yükseltiyoruz. Bu kapsamda Ilıca Mahallemize ulaşım sağlayan arterin sorumluluk alanımızdaki kaplıcalar güzergâhının 5 kilometrelik kısmında çalışmalara başladık. Yolun genişliğini 11 metreye çıkarıyoruz. Ardından da sıcak asfalt uygulaması gerçekleştireceğiz. Şehrimize ve bölgede yaşayan hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.

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