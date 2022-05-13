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İmran Kılıç Köprüsü’nde Sona Gelindi

İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı projesi kapsamında 210 metre uzunluğundaki köprüde ve 5 kilometre uzunluğundaki arterde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

İmran Kılıç Köprüsü’nde Sona Gelindi

İmran Kılıç Köprüsü’nde Sona Gelindi

İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı projesi kapsamında 210 metre uzunluğundaki köprüde ve 5 kilometre uzunluğundaki arterde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

13 Mayıs 2022 Cuma 17:11
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Yatırımın kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yatırım programı kapsamında ulaşım hamlelerini sürdürüyor. Bu kapsamda şehrin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayacak, 210 metre uzunluğundaki köprü ve 5 kilometre uzunluğundaki arteri kapsayan İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı projesinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Demir ve betonarme uygulamaları tamamlanan köprüde yaya yolu kalıplarının montajı devam ediyor. Zemin sıkıştırma ve düzeltmeleri tamamlanan 5 kilometre uzunluğundaki arterde ise asfalt öncesi son hazırlıklar gerçekleştiriliyor. Devam eden çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı projesinin vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Son Güncelleme: 13.05.2022 17:48
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İmran Kılıç Köprüsü’nde Sona Gelindi
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