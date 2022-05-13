İmran Kılıç Köprüsü’nde Sona Gelindi

Yatırımın kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yatırım programı kapsamında ulaşım hamlelerini sürdürüyor. Bu kapsamda şehrin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayacak, 210 metre uzunluğundaki köprü ve 5 kilometre uzunluğundaki arteri kapsayan İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı projesinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Demir ve betonarme uygulamaları tamamlanan köprüde yaya yolu kalıplarının montajı devam ediyor. Zemin sıkıştırma ve düzeltmeleri tamamlanan 5 kilometre uzunluğundaki arterde ise asfalt öncesi son hazırlıklar gerçekleştiriliyor. Devam eden çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı projesinin vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.