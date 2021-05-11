İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 10

Ahmet abi kendisini çağırdı gel otur şöyle dedi, delikanlı oturup Ahmet abinin ağzından çıkacak sözlere dikkatini vermişti.!

Ahmet abi,biz hasan usta ile sana 365 gün çift yevmiye vermek üzere anlaştık,bu rakamda şu kadar yapar tamammı diye sordu.!

Delikanlı siz öyle münasip gördüyseniz eyvallah abim dedi.!

Ahmet abi senin paranı hasan usta yarın bana verecek bende sana teslim edeceğim,şimdi var işine bak dedi.!

Saat 17 sularında hasan usta üç gençle beraber geldi bizi toplayıp, mekanı bu arkadaşlara sattım,belediyeden devrini yaptım, herkes aynı şekilde çalışacak dedi.!

Sonra dağıldık , o gün mecburiyetten bir yüzüm güler,bir yüzüm ağlar çalıştım ,çünkü param yoktu, bir otele bile gidemezdim.!

Diğersi gün sabah altıda kalktım yine yapılması gerekenleri yaptım,hiç bir şey yokmuş gibi işime baktım öğleden sonra Ahmet abi geldi paranı mark yaptım biraz da sana TL harçlık bıraktım buyur dedi.!

Aslında bu para ile rahat rahat iş kurabilirdim çayhane falan açabilirdim.!

Ahmet abi gittikten sonra, yeni patronlardan birinin yanına vardım işi bıraktığımı söyledim, yattığım odaya varıp bırakmam gerekenleri bırakıp dışarı çıktım,yeni patronların üçü birden beni bekliyorlardı.!

Bir oturup konuşalım dediler,buyrun dedim , hasan usta senin çalışacağını söylemişti bize dedi birisi.!

Hasan usta benim sahibim değil ki dedim.!

Bak arkadaş dedi içlerinden en büyüğü olan Suat, burayı bu hale getirenin sen olduğunu bizde biliyoruz,herkesde biliyor,sen gidersen burası zora girebilir dedi.!

O halde burasını satın almadan gelip bana soracaktınız dedim.!

Suat, hasan usta ondan bir sorun çıkmaz çalışır demişti.!

Hasan ustanın ismi ile hatırı ile benim kılım bile oynamaz, bak küs ayrıldık,ayrıca ben Ortaca'dan ayrılıp başka bir yerde kendime bir iş yeri kuracağım dedim.!

Suat bize biraz müsade et, kendi aramızda bir konuşalım dedi.

Tamam bekliyorum.!

Suat dedi ki bizimle bir ay çalış hasan ustanın sana verdiğinin iki katını verelim dedi.!

Hasan ustanın bana ne verdiğini nerden biliyorsunuz dedim.!

Çift dikiş garson yevmiyesi değilmi dedi Suat, bizde sana dört yevmiye vereceğiz dedi.!

Size bir şey itiraf edeyim mi Suat abi, ben on ay boyunca günde 16 saat çalıştım,hiç para almadım hatta yevmiyemin kaç lira olduğunu bile vallahi sizden şimdi öğrendim.!

Suat ve kardeşleri hayret ettiler nasıl yani,on ay hiç para almadın,istemedin,16 saat çalıştım üstelik hepsini sen başardın öylemi dedi.!

Evet öyle önce bana çift dikiş on aylık maaş verecekti ben itiraz edince,Ahmet abi sayesinde 12 ay oldu hepsi bu.!

Suat, tamam hasan usta sana büyük bir yanlışlık yapmış senin rızanı almalıydı,sana garson yevmiyesi değilde daha farklı bir miktar önermeliydi.!

Bizimle bir ay çalış,burası bir zarar görmesin senin emeğinle buralara geldi dedi.!

Ayrıca biz dahil herkes senin buranın ortağı olarak biliyorduk, senin paralı gelip para zoru ile burayı canlandırdığını zannediyorduk, hasan usta ile konuşuncaya kadar.!

Tamam dedim, yalnız çarşıya gidip,hasan ustadan aldığım parayı bankaya yatırayım ondan sonra gelir çalışırım, lakin ben bankalar nerde onuda bilmiyorum dedim.!

Kardeşlerden biri ile gidip üzerimde bulunan parayı bankaya yatırdık.!

Mekana dönünce çalışanlar geldi yanıma,dünkü yevmiyeleri almadık ne olacak dediler

Gittim suata durumu anlattım,Suat biz saat 17 de devir teslim aldık,yarısı bizde ,yarısı hasan ustada dedi.!

Adamlar işi zerre miktar bilmiyorlar,bu çıkışları kendilerine bahalıya mal olur herkes işi bırakır, çalışanlar hasan usta bilmez,Suat bilmez.!

Kendilerinin vermesi gerektiğini söyledim, çünkü o günün hasılatı hasan ustaya değil size verildi dedim.!

Adamlar yok dediler,biz vermeyiz dediler.!

Eehhh artık burda para ile kalınmazdı, sessizce ordan ayrıldım, ne oldu, işi yapabildiklerini, yapamadıklarını bile hiç merak etmeden, çünkü bu işten benim anladığım,güler yüzlü,hoş görülü ve nezaketli olacaksın,hatta sana hakaret bile etseler,yutacaksın, içerisi ise tam tersi fırlama olacaksın,yırtık olacaksın,samimi olacaksın, bu kardeşlerde bunlar yoktu, sekiz adamın yevmiyesini konu ettiler,ben ayrıldım,diğerleri ile ne yapacaklardı.!

hayatta insanlar kaderlerini ve hatalarını yaşarlar vesselam.!

ARKASI YARIN