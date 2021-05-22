İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 14

Delikanlı çaresizce, şuursuzca rast gele koşuyordu, hastaneye yetiştirmeliyim, gencecik,kız yazık diye düşünürken,bir yandan da, kızın başına bir iş gelse bu olayın altından kalkamam diyordu, aklına lokanta geldi, koştu,koştu, lokanta kapalıydı, hemen kahvehaneye yöneldi, merdivenleri üçer beşer uçarak çıkıyordu , kahveye girince,hastam var acele taksi lazım dedim, hemen dedi orta yaşlı hafif beyaz saçlı bir adam, ben taksiciyim hadi gidelim dedi, arkamızdan birisi seslendi,cafer gelecekmisin diye.?

Ne bilim kardeşim hasta götüreceğiz hastaneye dedi.

Beyaz stayjin bir reno, yat taksi yazıyordu üstünde, yolu tarif ettim cafer emmi sağ olsun benim kadar gayret gösteriyordu.!

Eve vardık,ben hastayı alıp geliyorum dedim, içeri girip hemen gülsümün üstüne bir kaban giydirdim, kucakladığımla kaldırdım, acele ile taksiye bindirdim, kafasını bacağıma koymuştum, gülsüm baygınmı, ölümü bilmiyordum,tek gördüğüm ölü gibiydi , hastane yolu bir türlü bitmiyor,mübarek sanki fethiyeden antalya ya gidiyorduk, korku, endişe, panik hepsi vardı.!

Cafer emmi hastaneye geldik dedi, indim gülsümü kucakladım, sedye sedye diye avazım çıktığı kadar bağırıyordum, sedye geldi acele ile içeriye taşıdık, acil doktoru geldi ne oldu diye sordu.!

Dr bey ağır deprasyondaydı yemek yemiyordu, intihar ediyordu resmen, bayıldımı, öldümü bilmiyorum dedim.!

Hemen müdehale ettiler, serom taktılar, ne kadar zaman geçti bilemiyordum, taksici cafer emmi geldi aklıma, yanına vardım, gusura bakma seni beklettim borcum ne kadar dedim.!

Taksici cafer emmi, şimdi paranın sırasımı delikanlı kızımız kurtulsun yeter dedi.!

Sagol dedim, cafer emminin bu harekatı beni çok duygulandırmıştı.!

Oturduk oraya dereden sudan konuşuyorduk, cafer emmi fethiyenin kemer kasabasındanmış, orda dondurmacılık yaparmış, kahvenin ortağı ve taksicilik yaparmış, sağ olsun bana ha bire moral veriyordu.!

Bir hemşire geldi içerdeki bayan hastanın sahibi sizmisiniz dedi, evet dedim, şu reçeteyi almalıymyşınız dedi.!

Cafer emmi ile taksiye binip nöbetçi eczaneden ilaçları alıp geldik.!

Dr bey vücudu bol miktarda su kaybetmiş, biz seromla gıda takviyesi yaptık, şu ilac vitamin, şu deprasyon ilacı sakın ihmal etmeyin dedi.!

Görebilirmiyim dedim,izin alıp gülsümün yanına vardım, gözlerini açmış serom bitmek üzereydi.!

Geçmiş olsun Çok korkuttun beni dedim, gözlerini açıp kapatarak sanki o benden özür diliyor gibi bir hali vardı.!

Bak gülsüm sana şartım var kabul edersen burdan çıkar beraber eve gideriz, kabul etmezsen seni burda bırakır giderim herkes kendi yoluna derim tamam mı.?

Tamam dergibi başını salladı, konuşmaya sanki mecali yoktu bi çarenin.!

Yemek yiyip, ilaçlarını düzenli içeceksen kabulümsün.!

Ne dersin dedim.!

Başını salladı hafif bir tebessümle, belliki onu terk edeceğim korkutmuştu.!

Seromu kolundan bir hemşire çıkarttı, hesabı yatırıp gidebilirsiniz dedi.!

Bana verilen evrağı veznedara uzattım, veznadarın istediği kadar para yoktu üstümde, dedim ki, olanım bu, gerisini yarın getirsem dedim, olmaz dedi veznadar, hastanı rehin tutarız,birde yatak yemek parası biner yazık dedi.!

Dr beye vardım durumu anlattım,buyrun ehliyetim,kimliğim ben pazaryerinde esnafım dediysemde nafile senin gibi kaç kişi geliyor buraya,herkesten kimlik alsak devlet iflas eder dedi.!

Moralim bozulmuş,kimimiz kimsemiz yok burda, bunun için gurbet denmiştir herhalde, yıkılmıştım, ne yapacağımı şaşırmış bir vaziyetteyken,bir el dokundu omuzuma döndüm cafer emmiydi, ne oldu dedi.?

Durumu anlattım,dedi ki, işte ben bunun için gitmedim,evinizi görünce gariban olduğunuzu anladım dedi, ben vereyim ne kadar eksiğin varsa dedi,cafer emmi eksiğimin fazlasını verdi sağ olsun.!

Eve geldik cafer emmi yarın akşam kahveye getiririm paranı,veya pazaryerinde çaycı cemal ustanın orda çalışıyorum gelirsen oraya paranı veririm dedim.!

Kafanı takma dedi acelesi yok, istediğin zaman ver dedi.!

Gülsümü içeri götürdüm,kapılar açık lambaları yanar bırakmışım.!

Çorbayı ısıttım bir bardağa doldurup verdim,hala mecali yoktu.!

Çorbayı kaseye koydum, kaşıkla zorlayıp hepsini içirdim,canı üstüne geldiği belli oluyordu.!

Bir bardak su verdim içti, bir mandalin soydum yedi.!

Hadi yat bakalım dedim.!

Kafamı yastığa koymamla uyumuşum, sabahleyin kalktım, çorbadan epeyce vardı, ısıttım, sedirlerin arasına masayı koydum iki tabak çorba doldurdum,kalk bakalım hanım sultan dedim, gülsüm hiç itirazsız kalktı çorbasını ekmekle yedi.!

Su getirdim ilaçlarını iç bakalım dedim, gülsüm ilaçlarını içtikten sonra gönül rahatlığı ile işe gidebilirdim artık.!

Ogün akşamı zor ettim bir ara gidip bankadan para çekecektim, cemal ustadan fazladan bir yevmiye istedim, adam öyle bir ağladı ki anlatamam,bende gittim bankadan çektim.!

Akşam eve giderken kuşbaşı aldım kasaptan kavurur yeriz,hem gülsüme protein olurdu.!

İki tanede ekmek aldım, eve vardım gülsüm televizyon izliyordu, selam verip nasılsın dedim,iyiyim dedi.!

Et aldım sadece etmi kavurayım, sebzelimi yapayım dedim, nasıl istersen öyle olsun dedi.!

Tavada eti kavurdum,masanın üstüne koydum, yoğurt almaya unuttum,ayran yapardık dedim.!

Yemeği yedik çayın suyunu koydum,nasıl geçti günün dedim sıkıcı dedi.!

Sen şu vitamin habini bir iç bakalım dedim.!

Çayı demledim.!

Bardaklara çayı doldurduktan sonra bardağın birini gülsüme , diğerinide ben aldım ikişer bardak çay içtik,haberlere biraz baktıktan sonra, ben bir yere varıp geleceğim dedim.!

Taksiciyemi gideceksin dedi, o nerden çıktı dedim.!

Akşam her şeyi gördüm seni çok zor duruma düşürdüm özür dilerim dedi.!

Önemli değil sen sağlıklı ol yeter, akşam cafer emmiyi gördün,tanımam bilmem,akşam bizi bekledi,üstüne para bile verdi insanlık ölmemiş değilmi.?

İşte dünya iyi insanların yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor, onun için insanlardan umutunu kesme,amma güvenmede.!

Kahveye vardım cafer emmi yoktu biraz bekledim burası kumarhaneydi paralı kumar oynuyorlardı,cafer emmi geldi, kızımız nasıl oldu diye sordu iyi çok şükür dedim.!

Cafer emminin parasını verdim teşekür ettim, bana dedi ki bana bak delikanlı gecede gündüzde bana bir isteğin olursa hiç çekinme dedi.!

Kimin ne olduğunu ancak Allah bilir dedim kendi kendime, kimseye peşin hükümlü olmamak lazımdı.!

Eve vardım, kafamı yastığa koydum çaycı cemalin yanında çalışıyorum ve bir yevmiye fazladan alamadım, bu adamın yanında çalışılmaz,cafer emmiyi hiç tanımam dün ilk gördüm adamın fedakarlığına bak.!

ARKASI YARIN