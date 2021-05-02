İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 2

Her zaman ki sığındığı parkın sonunda bulunan ıhlamur ağacının altında ki kanepenin dayanağına çıkmış,soğuktan dişleri trampet çalıyorken midesinin isyanını hissetmiyordu bile.!

O artık rahat ölebileceği bir yer bakınıyordu kendine, küçük kardeşi ne durumdaydı,ya o da aynı durumdaysa bu durum kendisine daha büyük bir ızdırap veriyordu,kardeşim için yaşamak zorundayım diyordu.!

Parkın yan tarafında ki evin penceresi açıldı orta yaşlı bir kadın kendine sesleniyordu,fakat onun kalkıp gidecek takati bile yoktu boş boş bakıyordu.!

Kadının elinde bir ceket vardı birde içinde ne olduğu belli olmayan bir mavi poşet,kadın ona doğru uzatıp bir şeyler diyor fakat,o boş gözlerle bakıyordu,kadının ne yaptığını bile düşünecek gücü yoktu.!

Sonra bir kaç genç geldi ne yapıyorsun burda vooyin deli diyerek dalga geçtiler,sen balıkmısın göldenmi çıktın gibi alaycı ifadeler söyliyerek eğleniyorlardı.!

Bir ara bir tanesi ayağı ile onu iteledi,banktan aşağı düştü,kalkmayı bile düşünmüyordu,o hep toprağa sarılıp yatmak istiyordu,toprakta annesinin kokusunu alıyordu.!

Uzaklardan bir ses gençlere bağırmaya başladı gençlerle tartıştı,bırakın garibi yazık değil mi diyordu.!

Sonra yanında iki kişi ile geldi adam,yanında ki adamlara bunu alıp fırının altına indirin biraz ısınsın karnını doyurun,dikkat edin kimse görmesin diye tembihleyip gitti.!

Fırıncıydı bu senirkentte belkide ona tek yardımcı olan ona istediğin zaman gel ekmeğini al diyen fırıncıydı.!

Fırıncının adamları bunun her tarafı pislik içinde neresinden tutacağız bunun diye söylenerek,delikanlıyı yerden kaldırdılar,sende biraz çaba göster diye çıkıştılar delikanlı,istesede yürüyemiyordu,kemiklerinden belli sızlıyor sol topal ayağını acıdan kımıltadamıyordu bile.!

Fırıncının adamları onu kollarından kavrayıp,sürükleyerek odunların istif edildiği fırının arka tarafından aşağı indirirlerken delikanlıya hakaretler küfürler kırıla gidiyordu,merdivenlerden inerken ayakları merdiven basamaklarına patır patır düşüyor acısını bile hissetmiyordu.!

Burası fırından biraz engince bir yerdi,un çuvalları getirip fırının tam arkasına bir yatak yaptılar söylene söylene delikanlıyı oraya yatırıp gittilr.!

Bir süre sonra fırıncı geldi elinde bir tepsi vardı içinde yemek olmalıydı,ama delikanlının ne kalkacak gücü nede yemek yiyebilece takatı vardı.!

Yanında ki adam fırıncıya,sen bunu buraya getirmekle iyi etmedin bu ölüyor başına büyük bela alırsın belediyeye haber ver gelip götürsünler dedi.!

Bir süre sonra belediyenin ekipleri geldiler delikanlıyı naylonla sarmalayıp alıp götürdüler.!