İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 20

Delikanlı, apo,şeref ve vedata akşam buluşalım sizlere anlatacaklarım var der, saat sekiz de bir kahvede buluşmak üzere anlaşırlar.!

Delikanlı akşam yemeğinin hemen ardına, bir işim var diyerekten evden çıkar.!

Buluşacakları kahveye gider, arkadaşlarının gelmesini bekler, bir süre sonra şeref gelir, daha sonra, apo ve vedat gelir.!

Delikanlı, arkadaşlar biz gülsümle evliyiz fakat imkanımız olmadığı için düğün yapamadık, gülsümün içinde hep gelinlik giyme arzusu var, gelinlik giyemediği için çok üzülüyor dedim.!

Apo, kolay dedi.!

Nasıl dedim.!

Apo, benim hanımın gelinliği yep yeni duruyor, benimde damatlığı ben hiç giymedim, sana olur dedi.!

Şeref, önce bir kuaföre gidersiniz sonra fotoğrafcıya gider resim çekilirsiniz güzel bir hatıra olur dedi.!

Peki, ucuzdan bir düğün yapabilirmiyiz dedim.!

Apo, senin dükkandan çay yedeğini alırız, birde pasta yaptırılır, sandelye kiralarız, birde müzik seti, hopörlör bal gibi olur dedi.!

Vedat, bizim depo boş, kışları orda epeyce düğün yapıldı dedi.!

Apo ne zaman yapıyoruz dedi.!

Pazar günü yapalım dedim.!

Yalnız misafir işini nasıl yaparız beş on kişi ile düğünmü olur dedim.!

Vedat sen o işi bize bırak dedi.!

Yalnız arkadaşlar bu iş benim hatuna süpriz olacak onun duymaması lazım dedim.!

Bir iki parti okey oynayıp ayrıldık.!

Sabahleyin kalkıp dükkana geldik gülsümle, gülsüm akşam nereye gittin dedi, arkadaşlarla buluşup okey oynadık dedim.!

Sakın alışkanlık haline getirme dedi.!

Gülerek emrin olur senin gülüm dedim.!

Bugün perşembe idi, apo ya, nasıl gidiyor dedim, davetiye sipariçi verdim dedi.!

Gülsüme biri hayırlı olsun derse ne olacak dedim.!

Herkese tembih ederiz, yengenin haberi yok süpriz olacak deriz sen merak etme dedi.!

Günler zorda olsa bir birini kovaladı ve pazar gününü bulduk, saat sekizdi, gülsüm hadi gezmeye gidelim dedim.!

Gülsüm çok erken biraz sonra gideriz dedi.!

Ayşe abla, niye naz ediyorsun bir bildiği varki gidelim diyor dedi.!

Tamam, hemen hazırlanayım dedi.!

Bu ara ayşe abla kızartma hazırlamış, bana ekmek alda gel dedi.!

Ekmeği alıp geldim hemen yemeğimizi yiyip, gülsümle çıktık, gülsüm karagözlere doğrumu yürüyeceğiz dedi.!

Evet dedim.!

Bir süre gittikten sonra gideceğimiz kuaförün önüne geldik, gel şu kuaförde saçlarını düzeltelim dedim, sahimi dedi gülsüm evet dedim.!

İçeri girdik, kuaför bayan zaten bizi bekliyordu, bir süre sonra ayşe ablada geldi, bana hadi sen git saat 12 de hazır olurmuş dedi.!

Bende apoya vardım, apo gelinliği kuaföre bıraktım, inşallah ayakkabı yengeye uyar dedi.!

Bende inşaallah dedim çünkü gülsümün ayak nosunu bilmiyordum.!

Apo damatlıklar arabada gel onlarıda sana vereyim dedi.!

Sen bunları giy berberde buluşuruz dedi.!

Ben yeni eve gittim damatlıkları giydim, eyvaaah kendime kundura almayı unuttum, çarşıda açık bir kunduracı bulamadım, doğru apoya vardım, apo ben kundura almayı unuttum, açık ayakkabıcıda yok ne yaparız dedim.!

Sen berbere git bakarız ayağın kaç numara diye sordu 42 dedim, tamam dedi.!

Berberde güzel bir damatlık traş oldum, apo ile şerefte geldiler.!

Ayakkabıcıya dükkan açtırıp bir ayakkabı almışlar, ayağımada güzel oturmuştu.!

Berber sonrası düğünün yapılacağı mekana gittik herşey hazırdı, saat 12 ye geliyordu, apoyu dükkanına bıraktık, şerefle kuaföre vardık, ben kuaföre girdim, gülsüm gelinliği giymiş hazırdı, beni görünce çok sevindi, çok güzel bir süpriz oldu çok teşekür ederim dedi.!

Bu ara sanada damatlık yakışmış dedi.!

Kuaförün parasını verdim, yeni evin anahtarını da, ayşe ablaya verdim.!

Hadi fotoğraf çekilmeye gidelim dedim.!

Aaa gelin taksiside var dedi gülsüm çok sevinmişti.!

Arabaya bindik, fotoğrafcıya vardık üç beş poz beraber çekildik iki pozda gülsüm tek çekildi.!

Biraz ağırdan alıyorduk, fotoğrafcıdan çıktık arabaya binip düğünün olacağı mekana vardık, in dedim gülsüme burda ne yapacağız dedi.!

Burda fotoğraf çekileceğiz dedim.!

Çıt ses yoktu, içerde ve dışarda bir taraftan da kimse yok diye ben endişeleniyordum, içeriye girdiğimiz anda müzik başlayıp ışıklar yandı, bir alkış tufanı kopmuştu, gülsüm şaşkındı, kulağına bu bizim düğünümüz dedim, gözlerinden sevinç göz yaşları akıyordu, dans etmemizi istediler.!

Gülsüm ben hiç dans etmedim dedim, bende dedi.!

Filimlerde gördüğümüz gibi biraz sallandık, sonra oyun havası çaldı, ortalık birden doldu, oyun sonrası biz oturduk, orkestra gelmişti buda bana süpriz oldu, ayrıca bayağı misafir gelmiş hepside dükkan komşularım,sağ olsunlar çocuk çoluk gelmişler ve bayağı şenlikli bir düğün oluyordu, birde fotoğrafcı vardı.!

Bizi yine piste çağırdılar, yine dans ettik fakat bu dans beni çok kasıyordu, oyun oynamayı da bilmem ama yine bir şeye benzetiyorduk, sonra pasta geldi beş katlı çok güzel bir pastaydı, gülsümle kocaman bir bıçağı birlikte alıp pastayı kestik, pasta servisini pastacılar yapıyorlardı, çay servisini ise şeref ile vedat yapıyorlardı, apo da ocaktaydı.!

Sonra bir bayan mikrofonu alıp lütfen dinleyelim dedi.!

Sayın misafirlerimiz takı merasimi için gelin ve damat beyi buraya davet ediyorum dedi.!

Gülsümle bir birimize baktık, vallahi bundan benim haberim yok dedim.!

Bayanın gösterdiği yerde durduk mahcup ve utanıyorduk, bayan bizim halimizin farkında olmuş olacak ki, gelinimiz ve damatımız utanmışlar besbeli oluyor haydi onları çoşturalım takı merasimi başlamıştır dedi,

Apo, şeref ,vedat bana çeyrek altın taktılar, eyüp emmi de gelmiş çeyrek altın taktı, sağ olsun pazar yeri esnafı bize sahip çıkmışlardı hemi düğünümüzü şenlendirdiler hemide altın ve para takmışlardı.!

Takı merasimi sonrası bir fasıl daha oyun havası çaldı bol bol oynayıp eğlendik.!

Bir anons yapıldı düğün bitmişti, sonra biz gülsüm kolumda salondan alkışlar arasında çıkıp, gelin arabasına bindik kısa bir fethiye turundan sonra yeni eve geldik, ayşe abla kapıyı açtı eve girdik, evde gülsümle ben vardım.!

Gülsüm bu ev kimin ne işimiz var burda dedi.!

Bizim evimiz gülüm dedim.!

Gülsüm inanmadı, yemin ettim.!

Çok acıktım dedi gülsüm, ayşe abla bize yemek hazırlamıştı.!

Gülsüm, keşke haberli olsaydım kıyafet getirirdim, emanet gelinliğin başına bir şey gelmezdi dedi.!

Gel dedim yatak odasının kapısını açtım, dolapta belki bir şeyler vardır bir bak dedim.!

Gülsüm yatak odasına girince bir şaşkınlık çığlığı attı, şimdi bu oda gerçekten benim mi dedi.!

Evet dedim.!

Hayalimdeki yatak odasından çok daha güzel dedi.

Dolabı açtı, bunlar benim kıyafetlerim dedi.!

Yatağın üstünde ki kıyafetleri giy dedim.!

Bir sevinç çığlığı daha attı gülsüm bu gecelik benim mi dedi.!

Evet dedim.!

Gülsüm bugün şok üstüne şok yaşıyordu.!

Bugün gülsümün ömrü boyunca unutamıyacağı bol süprizli bir gün yaşıyordu ve çok mutluyduk.!

ARKASI YARIN