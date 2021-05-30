İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 21

Delikanlı kapıdan gülsümü izliyordu, gülsüm aynanın başında dalmış gitmiş, delikanlı kapıya omuz dayamış gülsümü takip ediyordu.!

Hadi gülsüm dedi delikanlı yemeğimizi yiyelim dedi.!

Gülsüm, önce evimi gezip görmek istiyorum dedi.!

İyi dedi delikanlı, aynalı konsol ile zaten tanıştın, bu şifonyer senin, eşyalarını ayşe abla yerleştirdi, şu şifonyer benim dedim, bak burası yüklük, kapaklarını açıp gösterdim, döşek,minder, yorgan,battaniye,yastık var dedim, gülsüm şifonyerin çekmecelerini açtı, kardolabın kapaklarını, çekmecelerini kontrol etti, yatağın üstüne oturup şöyle bir zıpladı, her şey mükemmel dedi.!

Salona geçtik, divanlar ve koltuklar çok güzel dedi, soba fırınlımı dedi, evet dedim.!

Bu oda da ne var dedi.!

Gel bak dedim.!

Aaa bu oda da üç yatak ve dolapları var, ne yapacağız biz burayı dedi.

Ben burayı bu şekilde satın aldım, olaki misafirlerimiz gelir onları yatırırız dedim.!

Mutfağa geçtik buzdolabını açtı içi doluydu, hoşuna gitti, fırında var dedi, evet dedim.

Çekmeceler kaşık,çatal bıçak, kepçe her şey bol bol vardı.!

Üste ki kapakları açtı çeşit çeşit porselen tabaklar ve çanaklar vardı, alt kapakları açtı boy boy, tencereler, tepsiler vardı, mutfak mükemmel dedi.!

Burası banyo, burası tuvalet dedim.!

Banyoya baktı, çamaşır makinasımı o dedi, evet dedim, banyoda musluğu açtım biraz bekleyince, suya elini tut dedim, elini suya tutması ile çekmesi bir oldu, çok sıcak dedi, güneş enerjisi var dedim.!

Dışarısında dar uzun bir balkon var dedim, baktı iyi çamaşır asacak yer varmış dedi.!

Gel dedim bak burası kiler gibi bir şey, ütü masası ve ütü var burda, aha sana birde fön makinası dedim.!

Masanın üstünde ayşe abla epeyce yiyecek, çerez falan koymuştu, dolapta da meyve vardı.!

Gülsüm, senin elbisende emanet sende çıkarda bir şeyler yiyelim dedi.!

Televizyonu görmedin galiba dedim, televizyonu açtım renkli ve cam gibi dedim.!

Sonra bende üzerimde bulunan elbiselerimi çıkarıp eşofmanlarımı giydim, yemek yedik, dolaptan kola çıkardık içtik, çerez yiyip hem sohbet ettik, hem televizyon seğir ettik, düğün takılarına baktık 18 tane çeyrek altın epeycede para vardı, bunlar senin tasarufunda gülsüm dedim, gülsüm şurda bizi üç aydır tanıyorlar, yaptıkları iyilik unutulmaz dedi, sağ olsunlar dedim.!

Sabahleyin erkenden kalktım gülsümde kalktı, gülsüm sen istediğin saatte gel, istersen bir kaç gün dinlen hiç gelme dedim.!

O gün gün boyu hayırlı olsun diyenlere teşekür etmekle geçti, işler biraz fark ediyordu artık, aklıma bir fikir geldi akşam gülsümle bu konuyu görüşmeliydim.!

Akşam eve vardım gülsüm beni öyle güzel karşıladı ki ona bir daha aşık olmuştum, yüzünün nuruna bakmaya doyamıyordum,yemekleri masaya koydum gel dedi oturduk yemeği yerken aklıma geldi, gülsüm sana bir şey söylüyeceğim fikrini almak istiyorum dedim, buyur gülüm dedi.!

Biz dükkana kurban kesmedik, niyetim kurban kesip, eti ile lahmacun yaptırıp esnafa ikram etmek, sence nasıl olur.!

Gülsüm benim bu işlere aklım yetmez dedi.!

Yarın bir iki arkadaşla görüşeyim, ayşe ablanın fikrini alalım, önce antepli fırıncılarla görüşmeliyim dedim.!

Diğersi gün ayşe ablaya durumu anlattım, çok iyi olur fethiyeliler lahmacunu pek bilmezler dedi.!

İyi ya onlarada değişik bir lezzet olur dedim.!

Fırına gittim, antepli ustalara durumu anlattım, soğanlı lahmacun iyi olur dediler, kurban etini ve malzemeleri getir gerisini biz hallederiz dediler, fiatı anlaştık, ne kadar sebze alacaksak onuda yazdılar, apoya gittim durumu anlattım, apo çok iyi olur dedi, ikindiden sonra gidip kurbanlık alalım dedi, tamam dedim.!

İkindi olunca dükkanı gülsüm ve ayşe ablaya bırakıp, karaçulha köyünden keçi aldık, kestirdik, etini ve çiğerini aldık, eti fırıncıya götürdük, ciğeri eve bıraktık, dükkanı kapatıp eve gittik.!

Akşam sohbet muhabbet, yiyip içtikten sonra yattık.!

Diğersi gün apo gerekli sebzeleri fırına yolladı, apoya sebzelerin parasını ödedim, bir büyükçe satır yoğurt aldım ayran için.!

Bütün esnafa tek tek öğleye yemeğe davetlisiniz lahmacun var sakın gelmemezlik etmeyin dedim.!

Öğleyin, pervazlar ve ayranlar hazırdı, bir leğen lahmacun gelmişti esnaftan gelenlere ikram ediyorduk, bir kısmı alıp gidiyordu, bol bol lahmacun ikramı yapmıştık, esnafın da çok hoşuna gitmişti bu lahmacun ikramı.!

Eyüp emmi bu iş çok iyi oldu bizim oglan, senden çay içen içmeyen ayırt etmedin aferim sana, şimdi esnaf artık sana döner dedi.!

Gerçektende günde 700 çayı 150 tost ve tahrib kalıbı satmaya başlamıştık, hele çarşamba günleri pazar kuruluyordu buraya, işler ikiye katlıyordu.!

Derken bizim nikah günü geldi çattı, şeref ile vedatı alıp belediyeye gittik nikah için, gülsümün kütük bilğileri gelmemiş bir ay sonraya attılar nikah tarihini.!

Mart ayının sonunu bulmuştuk, gülsüm, gordonda maraş dondurmacısı dondurmayı çıkarmış dondurma yemiye gidelim mi dedi, olur dedim.!

İskelenin orda ki bahçeye gittik denizin kenarında ki bir masaya oturduk ben sade, gülsüm sade kakolu dondurma istedi, dondurmalar geldi, gülsümün dondurma çok hoşuna gitmişti, iştahla yiyordu, inşaallah maraşta da yeriz dondurma dedi.!

Ben cevap vermedim, gülsüm tekrarladı, ben biraz zor dedim.!

Niye dedi.!

Ben daha dönmek istemiyorum dedim.!

Gülsüm, ben akrabalarımla tanışmak istiyorum dedi.!

Bende unutmak istiyorum dedim.!

Çünkü bana sahip çıkmadılar, oysa benim ailem maraşın tanınmış bir ailesi kime sorsan herkes tanır, lakin bir bana sahip çıkamadılar, tanısan ne olur, tanımasan ne olur dedim.!

Bir dondurma daha yesem ayıp olurmu dedi.!

Bir dondurma daha getirirmisiniz dedim.!

ARKASI YARIN