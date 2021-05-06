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İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 6

Delikanlı saat altı da kalktı,Çay yedeğine su koyup altını yaktı, hava hala karanlıktı , işe başlamanın heyecanı vardı, bir de endişesi ya ayağının sızısı çalışmasına engel olursa ,yaa hasan usta kendini idare etmezse,işin aslında delikanlının psikoloji bozuktu,ister istemez hep olumsuzluk düşünüyordu yaşadığı şu son dört ayda tek olumlu şey eksozcu Ahmet olmuştu!

İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 6

İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 6

Delikanlı saat altı da kalktı,Çay yedeğine su koyup altını yaktı, hava hala karanlıktı , işe başlamanın heyecanı vardı, bir de endişesi ya ayağının sızısı çalışmasına engel olursa ,yaa hasan usta kendini idare etmezse,işin aslında delikanlının psikoloji bozuktu,ister istemez hep olumsuzluk düşünüyordu yaşadığı şu son dört ayda tek olumlu şey eksozcu Ahmet olmuştu!

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:52
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Hasan usta geldi,aferin bizim oglan erkenden kalkmışsın dedi.

Elinde ki paketi uzatarak kahvaltıyı hazırlada yiyelim dedi.

Peynir ve zeytunu birer tabak içine koydu delikanlı,usta çayı henüz demlemedim ama su kaynamak üzere.!

Buzdolabında domates ve hıyar var onları da doğra dedi hasan usta.

Delikanlı onları akşam ben yedim dedi.

Hasan usta biz seni akşam unuttuk ne yedin akşam diye sordu.

Delikanlı nasibimizde olanı yedik şükür ustam cevabını verdi.!

Delikanlı elini cebine soktu ustam bilğin olsun bu kadar param var dedi.!

Delikanlının amacı ileride kara almamaktı ,korkmuştu bir kere.!

Tamam dedi hasan usta tebessüm ederek.

Ustam senin usulüne uyayım ilk çayı sen demle ben sonrakileri senin usulünle demlerim dedi.!

Aferin sana delikanlı,senden öncekiler altı üstü bir çay demleme diyorlardı ,bak bu çay ölçeğimiz bununla beş defa demliğe boşalt,suyunu çek, şimdi sana meslek sırrı veriyorum,bir demliğe iki tane küp şeker at yirmi dakika ne olursa olsun sakın demliğin kapağını açma, niye biliyormusun, şeker çayın acımasını alır,kapağı en az yirmi dakika açmazsan çay iyice demini alır dedi.!

Çay demlendikten sonra kahvaltılarını yaptılar delikanlı ortalığı topladı.!

Hasan usta sordu nasıl akşam sıkıldınmı dedi.

Delikanlı önce yaptığı temizliği anlattı biraz da televizyon izleyip yattım dedi.!

Bir adam geldi selam verdi delikanlı çok şaşırmıştı ,hasan kim bu yiğit diye sordu, benim yeni çırak dedi , adam hayırlı olsun dedi.!

Delikanlı şaşkın şaşkın hala adama bakıyordu adam sanki Amerikan filmlerinden fırlamış ta gelmişti , hasan usta bak delikanlı dedi bu sadık amcan benim en yakın arkadaşlarımdan birisi ona hizmette kusur eylemiyesin haa dedi

Delikanlının şaşkınlığı ancak geçmişti tamam usta dedi.!

Bu sadık amca resmen zenciydi hemde bu yöre insanı gibi giyinmiş ve bu yöre ağzı ile konuşuyordu.!

Sonra bir kaç kişi daha geldi derken gelenler çoğaldı ve aralarında çok kuvvetli bir muhabbet vardı iyi yarenlik yapıyorlardı aşağı yukarı hepsi 65 li yaşlardalardı

Sonra onlarda daha gençler geldi, biri dedi ki niye sobayı yakmadın Hasan'a dedi.!

Bu ara sadık amca dışarıya çıkıyordu ki birisi onu tuttu gidemezsin diye o giderim işim var,öbürü intikamımı almadan bir yere gidemezsin diyordu sadık amca ile bir masaya oturdular benden tavla istediler birde fincan,meğer sadık amca iyi zar tutarmış.

Diğerleri domatesin para edip etmiyeceğini konuşuyorlardı, birisi dedi ki bu Özal markı doları icat etti başımıza herşey gavurun parası ile bu gavur parası ha bire yükseliyor domates para etse ne olur ki dedi.!

Bildiğimiz çayhane kültürü burda da vardı.!

Gerçekten de hasan ustanın dediği gibi iki yüz civarında çay ancak satılıyordu.!

Akşam oldu hasan usta çayhaneyi kilitledi,delikanlı dolapta öğlenden kalma bulgur pilavını ısıttı cacıkla yedi.

İşin büyüğü bana düşüyordu buranı cirosunu nasıl artırırım, bir kaç gün sonra gelenlerle nasıl olsa bir samimiyet kurarım diye düşündü delikanlı.!

ARKASI YARIN

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