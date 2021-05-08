İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 8

Tamam ustam dedi delikanlı.!

Delikanlı hemen pazar günleri açığız ve pazar gününden itibaren akşamları saat 23 e kadar açığız diye iki kağıda yazıp duvara yapıştırdı.!

Delikanlı her gelene bu müjdeli haberi veriyordu.!

Pazar günü geldi çattı,saat sekizde kalktı delikanlı,çayı demledi kahvaltısını yaptı,etrafı toparladı,fakat gelen giden yoktu.!

Bugün pazar herkes yatıyor öğleyi bulur gelmeleri diye düşünüyor,sabır çekiyor,sonra bir kaç kişi geldi,kendisine pazar günleri ve akşamları dükkanı aç diyenler yoktu bile gelmemişlerdi.!

İkindi oldu,akşam oldu gelenler bir demlik çayı bile bitirememişlerdi.!

Dükkanı kapatıp yatağa girdiğinde ,günün muhasabesini yapıyordu,belki ilk gün,zamanla müşteriler alışırdı ,hasan usta alay ederse bir kaç defa tekrarlarsa,tamam sen haklısın ustam ben bu işten VAZ geçtim derim diye düşündü.!

Sabah oldu,delikanlı herşeyi hazır etmiş hasan ustayı bekliyordu.!

Hasan usta gelince elinde bulunan bir bakır kapı uzatarak hadi şunu ısıtta yiyelim der.!

Kapta bulunan çorbaya benzer bir şeydi delikanlı çorbayı ısıtıp masaya koyar ve tabaklara servis eder,yemeklerini yerken, delikanlı hasan ustanın soru sormasını bekliyor hasan usta ise delikanlının anlatmasını bekliyordu.!

Yemeği yedikten sonra,çaylarını içerken,hasan usta sordu, ne yaptın dün diye.?

Delikanlı dünkü olup biteni anlatır ve buda hasılat der.!

Hasan usta, derki bak aslanım ilk pazar,ilk akşamdan bin çaymı satacaktın,sabır edeceksin belki bir hafta belki on gün birden bire olmaz bu işler dedi.!

Delikanlı hasan ustadan beklemadiği bu bilge sözlerle moral bulmuştu.!

O gün işler her zaman ki gibi geldi geçti ,akşam olunca, delikanlı zarar etmezsek en azından sıkılmam diye düşündü.!

Biraz sonra bir kaç kişi geldi,onları takip edenler derken içeride 30 kişi kadar olunca delikanlı sevindi,tavla oynuyorlardı gelenler, derken kendisine akşamları dükkanı aç diyen gençler geldiler.!

Kusura bakma seni dün yalnız bıraktık mahallede düğün vardı o yüzden gelemedik derler.!

Bir kaç akşam sonra müşteriler iyice çoğalmış, gündüz işini yakalamıştı.!

Pazar günleri boş masa bulunmuyordu.!

Delikanlı akşam ve pazar günleri kendine bir yardımcı bulmuş,ona bir miktar para veriyordu, bunu yaparken hasan ustanın olurunu almıştı.!

Delikanlının hesapları tutmuş işler iyi gidiyordu.!

Hasan ustaya dedi ki delikanlı.!

Ustam benim işleri dahada geliştirmek için bir kaç şey yapmam gerekiyor.!

Neymiş dedi hasan usta.!

Ustam artık özel TV kanalı açıldı star diye maçları bu kanal veriyor,haftada dört maç veriyor, bundan faydalanmak için, çanak uydu almak lazım.!

Bize ne faydası olaca ki der usta.!

Ustam maça giriş ücreti alınıyor,uydunun parası bir iki haftaya çıkarır ondan sonrası kar.!

Birde binanın acil iç dış boyanması lazım.!

Ayrıca masa ve sandalye almamız gerek der.!

Abooovvv der hasan usta akşamları iki krş kazanıyorsun fazlasıyla geri dükkana harcıyorsun der usta.!

Ustam bunlar dükkanı şaha kaldırır, kayıp edecek bir şey yok akşamın geliri ile ben bu işleri sana yansıtmadan hallederim dedi.!

Aslında delikanlının yaptıkları hoşuna gidiyordu kendiside epeyce değişmişti, tamam dedi şu uydu ile boya işinde haklısın,masa sandalye işinde yokum dedi.!

Tamam ustam masa sandalye bahara kadar olmaya bilir.!

Delikanlının iki hedefi onaylanmış,binanın dış cephesi ve içi boyanmış pırıl pırıl olmuş, uydu gelince, bir ortacaya kendiliğinden duyrulmuştu.!

Akşamları gerçekten gündüzü katlıyordu.!

Maç günleri gelen müşterilerin çoğu ayakta maçı izlerken bir o kadarı içeriye giremiyordu.!

Maç olduğu zamanlar hasan ustada kalıp yardım ediyordu.!

Eksozcu Ahmet abi gelmişti ziyaretime biraz sohbet ettik,yaptıklarımı anlattım hoşuna gitti.!

Derken bahar geldi, delikanlı hasan ustaya, ustam dışarıya ayrı masa ve sandalye,ve masa örtüsü almamız lazım,aydınlatmanın tesisatı var amma,yinede bir elektirikçi gelip aydınlatmaları elden geçirmesi lazım.!

Hasan usta peki diyordu hiç itiraz etmiyordu.!

Yeni masalar ve sandalyeler geldi,masa örtülerini bir terzi geldi ölçülerini aldı.!

Elektrikçi tesisatı tamir edep rengarek lambalar taktı.!

Ortalık cıvıl cıvıldı bir eksik vardı ama ne idi.?

Çünkü ömründe ne çayhane ne eglence mekanı ne de lokanta çalıştırmamıştı,çıraklık bile yapmamıştı.!

O eksiğide hasan usta tamamladı dört bir tarafa hopörlör yerleştirildi,güzel birde müzik seti,iş tamamdı.!

Hasan ustanın da sağlığı yerine gelmişti,o da canlanıp ayağa kalkmıştı.!

ARKASI YARIN