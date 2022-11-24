‘İnci Dakikaları’ Sergisi Kapılarını Sanatseverlere Açacak

Saat 13.00’da gerçekleştirilecek açılışa tüm vatandaşlar davet edildi.

Sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; 26 Kasım Cumartesi günü, fikir ve düşünce insanı Sezai Karakoç’un şiirlerinden esinlenerek tuvale yansıtılan eserlerin yer aldığı ‘İnci Dakikaları’ adlı resim sergisinin açılışını gerçekleştirecek.

Küratörlüğünü İsmail Erdoğan’ın yaptığı Hüseyin Ünlü’nün resmettiği ‘İnci Dakikaları – Bir Sezai Karakoç Sergisi’ Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde saat 13.00’da sanatseverlere kapılarını açacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, sergi açılışına tüm sanatseverlerin davetli olduğu belirtildi.