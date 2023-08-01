Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Afşin ve Ekinözü’nde Kırsal Mahallelerin Ulaşımı güzelleşiyor!
Afşin ve Ekinözü’nde Kırsal Mahallelerin...
SANKO Üniversitesi Tüm Lisans Programlarıyla Zirvede Yer Alan İlk ve Tek Üniversite Oldu
SANKO Üniversitesi Tüm Lisans Programlarıyla...
Abdulkadir Konukoğlu: “Şirketlerimizi kurumsallaştırıp halka açalım ki denetim olsun ve şirketlerimiz uzun yıllar yaşasın”
Abdulkadir Konukoğlu: “Şirketlerimizi kurumsallaştırıp halka...
Başkan Güngör, Tıp Öğrencilerinin Mezuniyet Heyecanına Ortak Oldu
Başkan Güngör, Tıp Öğrencilerinin Mezuniyet...
Başkan Güngör, Kapalı Çarşı’da
Başkan Güngör, Kapalı Çarşı’da

İndirimli Öğrenci Kartlarında Vize İşlemleri Başladı!

KahramanKart indirimli kartlarda vize işlemleri başladı. Vize işlemleri 1 – 16 Ağustos tarihleri arasında kart dolum noktaları veya gişelerden yapılabilecek.

İndirimli Öğrenci Kartlarında Vize İşlemleri Başladı!

İndirimli Öğrenci Kartlarında Vize İşlemleri Başladı!

KahramanKart indirimli kartlarda vize işlemleri başladı. Vize işlemleri 1 – 16 Ağustos tarihleri arasında kart dolum noktaları veya gişelerden yapılabilecek.

01 Ağustos 2023 Salı 15:32

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu taşımada kullanılan öğrenci kartlarında vize işlemlerinin başladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada; KahramanKart İndirimli Kart sahibi öğrencilerin 1 – 16 Ağustos tarihleri arasında Kiosk noktaları veya gişelerden vize işlemlerini yaptırmaları gerektiği, aksi takdirde toplu taşımadan indirimli bir şekilde yararlanamayacağı belirtildi.

Kart dolum noktaları ve gişelerin bilgilerine https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2023/08/01/kiosk-noktalari-ve-kart-islem-merkezleri internet adresinden ulaşılabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
İndirimli Öğrenci Kartlarında Vize İşlemleri Başladı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kore Mimarlar Enstitüsü’nden Kahramanmaraş’a ziyaret!
Güney Kore Mimarlar Enstitüsü’nden Kahramanmaraş’a ziyaret!
CHP'li Tanal, Akbelen'de kahraman Türk Jandarmasına eşkıya dedi!
CHP'li Tanal, Akbelen'de kahraman Türk Jandarmasına eşkıya dedi!
MHP İl Başkanı Demiröz MHP Lideri Bahçeliyi ziyaret etti!
MHP İl Başkanı Demiröz MHP Lideri Bahçeliyi ziyaret etti!
Expo 2023 Nikah Sarayı Hizmete Açıldı
Expo 2023 Nikah Sarayı Hizmete Açıldı
Expo 2023, Cumhurbaşkanlığı Himayesinde Yürütülecek
Expo 2023, Cumhurbaşkanlığı Himayesinde Yürütülecek

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber