İndirimli Öğrenci Kartlarında Vize İşlemleri Başladı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu taşımada kullanılan öğrenci kartlarında vize işlemlerinin başladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada; KahramanKart İndirimli Kart sahibi öğrencilerin 1 – 16 Ağustos tarihleri arasında Kiosk noktaları veya gişelerden vize işlemlerini yaptırmaları gerektiği, aksi takdirde toplu taşımadan indirimli bir şekilde yararlanamayacağı belirtildi.

Kart dolum noktaları ve gişelerin bilgilerine https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2023/08/01/kiosk-noktalari-ve-kart-islem-merkezleri internet adresinden ulaşılabiliyor.