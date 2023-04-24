Ing Türkiye ve Ezgi Mola, 23 Nisan’da Kahramanmaraşlı Çocukların Yanındaydı

Etkinlikte Habitat Derneği iş birliği ile çocuklara teknoloji odaklı atölye ve oyunlar sunuldu. ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “10 yıl önce istihdamı desteklemek için Çağrı ve Operasyon Merkezimizi kurduğumuz Kahramanmaraş’ın yeniden kalkınması için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz. Bu anlayışla, 23 Nisan’ı Kahramanmaraş’ta çocuklarımızla kutladık. Yaralarımızı birlikte sarmaya ve çocuklarımıza umutlu yarınların yolunu çizmeye devam edeceğiz” dedi. Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, “Yaşadığımız deprem felaketi hepimizde derin yaralar bıraktı. Fakat inanıyorum ki hepimizi derinden etkileyen deprem felaketinin yarattığı yıkımı hep beraber azaltacağız. Habitat Derneği olarak depremin yarattığı bu yıkımı azaltabilmek için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çocukların umutla geleceğe bakabilmeleri önceliğimiz” dedi.

Toplumsal yatırımları ile değişime öncülük eden ve eğitimi önceliklendiren ING Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Kahramanmaraş’ta depremden etkilenen çocuklara yönelik düzenlediği özel bir etkinlik ile kutladı. ING Türkiye’nin reklam yüzü Ezgi Mola da etkinliğe katılarak çocukların ve ailelerinin yanında oldu. ING Türkiye’nin Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi binasında düzenlediği etkinliğe Kahramanmaraş’taki ING’li çalışan çocukları ve Turuncu Okul öğrencileri katıldı. Bu etkinlikte çocuklar hem eğitici içeriklerle dijital becerilerini geliştirdi hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Habitat Derneği iş birliği ile çocuklara tanışma oyunu, yüz boyama etkinliği, Makey, Sanal ve Artırılmış Gerçeklik ve STEM gibi çeşitli teknoloji odaklı atölye ve oyunlar sunuldu.

VR gözlüklerle çok boyutlu düşünme becerileri geliştirildi

Tüm yaş gruplarına uygulanan Makey Makey etkinliğinde kartlara kablo bağlanarak sağlanan eğitim kitiyle çocuklara analitik düşünme becerisi ve yaratıcılık kazandırılması hedeflenirken, robotik kodlama için de temel bir eğitim verildi. Sanal ve artırılmış gerçeklik etkinliği kapsamında ise VR oyunu ile çocuklar koordinasyon becerilerini sanal ortamda denerken, çocukların çok boyutlu düşünme becerileri geliştirildi. 3-7 yaş arasındaki gruplara örnek çizimler, kuru ve pastel boya verilirken, çocukların yaptıkları boyamalar telefonda canlandırıldı. 7 yaş üzerindeki çocuklarla yapılan STEM etkinliğinde ise, STEM kiti ile çocuklar el becerisini kullanarak problem çözme yeteneğini geliştirdi.

Alper Gökgöz: Çocuklarımıza umutlu yarınların yolunu çizmeye devam edeceğiz.

Bu yıl 23 Nisan’da Kahramanmaraş’ta olmaktan mutlu olduklarını aktaran ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Yaşadığımız büyük deprem felaketinin merkezi konumundaki Kahramanmaraş, ING için çok önemli bir şehrimiz. 10 yıl önce istihdamı desteklemek için Çağrı ve Operasyon Merkezimizi kurduğumuz Kahramanmaraş’ın yeniden kalkınması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu güzel şehrimizin en kısa sürede eski günlere, daha da güçlenerek döneceğinden eminiz. Depremin yaralarını sarmak, geleceğe umutla bakmak için bir diğer önceliğimiz ise çocuklarımız. Çocuklarımız geleceğimiz, onlara iyi bir geleceğin kapılarını açabilmek hepimizin öncelikli görevi. Biz de birlikte iyileşmek için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeyi misyon ediniyor, çocuklarımıza ve onların geleceğine umutla bağlı olmaya devam ediyoruz. Toplumsal yatırımlarımızı bu yönde şekillendiriyor, Kahramanmaraş, Hatay ve Ağrı’da yer alan Turuncu Okullarımıza desteğimizi sürdürüyoruz. Bu anlayışla, Atatürk’ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan’ı Kahramanmaraş’ta çocuklarımızla birlikte kutlamak ayrıca anlamlı. Çocuklarımızın hem teknoloji hem eğlence dolu bir gün geçirmelerine yardımcı olduk. Yaralarımızı birlikte sarmaya ve çocuklarımıza umutlu yarınların yolunu çizmeye devam edeceğiz. Bu özel günde bizimle birlikte olup destek veren Ezgi Mola ve Habitat Derneği’ne de teşekkür ediyorum. Bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.

Sezai Hazır: Geleceğimiz olan çocukların umutla geleceğe bakabilmeleri en önemli önceliğimiz.

Bu anlamlı etkinlikte çocuklara armağan edilen bayramı onlarla birlikte kutlamaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise şunları söyledi: “Yaşadığımız deprem felaketi maalesef hepimizde derin yaralar bıraktı. Fakat inanıyorum ki hepimizi derinden etkileyen deprem felaketinin yarattığı yıkımı hep beraber azaltacağız. Habitat Derneği olarak depremin yarattığı bu yıkımı azaltabilmek için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geleceğimiz olan çocukların umutla geleceğe bakabilmeleri en önemli önceliğimiz. Bu anlamlı etkinlikte de çocuklarımızla bir arada olup kendilerine armağan edilen bu güzel bayramı birlikte kutlamaktan dolayı çok mutluyuz. Çocuklarımızın bugünkü gibi hep yüzlerinin gülmesi için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye memnuniyetle devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, bu bayramı onlara armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle anıyorum. Ayrıca bu özel günde desteklerinden dolayı ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz ve Ezgi Mola'ya en içten teşekkürlerimi sunuyorum.”