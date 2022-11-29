Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
‘Ölü Ozanlar Derneği’ Tiyatrosu Kahramanmaraş’ta İzleyiciyle Buluşacak
‘Ölü Ozanlar Derneği’ Tiyatrosu Kahramanmaraş’ta...
Başkan Güngör’den Şehir Hastanesi’ne Ziyaret
Başkan Güngör’den Şehir Hastanesi’ne Ziyaret
Başkan Mahçiçek; “Vatan ve bayrak sevdalısı kahramanlara selam olsun”
Başkan Mahçiçek; “Vatan ve bayrak...
Sezai Karakoç Kolokyumu Devam Ediyor
Sezai Karakoç Kolokyumu Devam Ediyor
Başkan Okay, “Bayrak Olayı, Diriliş Ruhunun Canlandığı Büyük Bir Destandır”
Başkan Okay, “Bayrak Olayı, Diriliş...

İngilizceyi KAMEK’te Öğreniyorlar!

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAMEK’te en çok talep gören eğitimlerden birisi de İngilizce Kursu oldu. Ücretsiz olarak düzenlenen İngilizce eğitimlerinin kendilerine çok faydalı olduğunu belirten kursiyerler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

İngilizceyi KAMEK’te Öğreniyorlar!

İngilizceyi KAMEK’te Öğreniyorlar!

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAMEK’te en çok talep gören eğitimlerden birisi de İngilizce Kursu oldu. Ücretsiz olarak düzenlenen İngilizce eğitimlerinin kendilerine çok faydalı olduğunu belirten kursiyerler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

29 Kasım 2022 Salı 12:42

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları, yeni döneminde 36 farklı branşta bin 59 kursiyeriyle eğitimlerini sürdürüyor. Aşçı yardımcılığından müziğe, makromeden fotoğraf çekimine kadar çeşitli eğitimlerin verildiği KAMEK’te en çok talep görenlerden bir tanesi de İngilizce Kursu oldu. KAMEK İngilizce Kursu’nda eğitmenler tarafından kursiyerlere İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma eğitimleri veriliyor. Kursiyerler burada aldığı eğitimler ve yaptığı pratiklerle İngilizce öğreniyor ve yabancı dil seviyelerini geliştiriyor. Ücretsiz olarak düzenlenen İngilizce eğitimlerinin kendilerine çok faydalı olduğunu belirten kursiyerler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

“Yabancı Dilde Kaleme Alınmış Eserleri Okuyabileceğim”

Yazar olduğunu belirten Emine Abacı, “Okumayı ve yazmayı çok seviyorum. Bu noktada batı edebiyatı da ilgimi çekiyor. Ancak İngilizce olarak kaleme alınan eserleri okumakta ve anlamakta büyük zorluklar yaşıyordum. KAMEK’te açılan bu kurs İngilizce seviyemi geliştirmem açısından çok faydalı oldu. Burada aldığım eğitimlerle kendimi daha da geliştirerek yabancı dilde kaleme alınmış eserleri okuyabileceğim. Büyükşehir Belediyesi’ne ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu. Önder Bülbül ise, İngilizce’nin günümüzde çok önemli olduğunu belirterek KAMEK’te aldığı eğitimlerin mesleki açıdan kendisine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

“Eğitimler Çok Eğlenceli Geçiyor”

KAMEK İngilizce Kursu’nda aldığı eğitimlerin sosyal ve mesleki hayatında kendisine katkı sağlayacağını belirten Ayşe Kurtban, “Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Artık her yerde konuşulan ve evrensel olan İngilizceyi anlamak ve konuşabilmek için bu kursa geliyorum. Araştırma Görevlisi olmak gibi bir hedefim olduğu için benim eğitimim açısından da son derece önemli. İngilizcemi geliştirmem gerekiyor. Bu noktada Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan bu imkân bizler için çok değerli. Gerçekten eğitimler de çok eğlenceli geçiyor. Farklı metotlarla çok daha kolay ve akılda kalıcı bir şekilde İngilizce öğreniyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
İngilizceyi KAMEK’te Öğreniyorlar!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Atom Karınca’, Çağlayancerit’teki Fosseptik Çukuru Sorununa Çözüm İstedi
‘Atom Karınca’, Çağlayancerit’teki Fosseptik Çukuru Sorununa Çözüm İstedi
‘Ölü Ozanlar Derneği’ Tiyatrosu Kahramanmaraş’ta İzleyiciyle Buluşacak
‘Ölü Ozanlar Derneği’ Tiyatrosu Kahramanmaraş’ta İzleyiciyle Buluşacak
Celalettin Güvenç’ten KMTSO Başkanı Buluntu ve Yönetimine Hayırlı Olsun Ziyareti
Celalettin Güvenç’ten KMTSO Başkanı Buluntu ve Yönetimine Hayırlı Olsun Ziyareti
Eşref Şekerli’den artan enerji maaliyetlerine pelet sobası çözümü!
Eşref Şekerli’den artan enerji maaliyetlerine pelet sobası çözümü!
İyilik iyileştiriyor!
İyilik iyileştiriyor!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber