İran, ABD'ye saldırmayı planlıyor!

Gizli istihbarat raporlarından birinde, söz konusu strateji kapsamında İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücünden yetkililerin, ocak sonlarında Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusundaki Dumayir bölgesinde gerçekleştirilen ve bir tankın zırhlı kaplamasını delen patlayıcılardan birinin testini yönettiği ifade edildi. Raporun, İran destekli Suriye ve Lübnanlı militanların sosyal platform Discord'a sızdırılan mesajlarından elde edilmiş olabileceği kaydedildi.

Bir başka belgeye göre, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG, şubat sonlarında Suriye'nin kuzeyindeki Haseke ilinin Rumeylan beldesinde üç patlayıcıyı ele geçirerek söz konusu patlayıcıların ABD güçlerine karşı kullanılma girişimine engel oldu.

Başka bir raporda ise bir bombacı, İran'la müttefik olan Lübnanlı Hizbullah milis grubuyla ocak ayı sonlarında Suriye'de yeni bir EFP (zırh delici bomba) türü üzerinde testler yapma girişimlerini anlatıyor. Raporda, Kudüs Gücü yetkililerinin patlayıcının tasarımı ve nasıl kullanılacağı konusunda katkı sunduğu ifade edildi.

İran'ın bölgedeki milisleri hakkında çalışmalar yürüten "Militia Spotlight" internet sitesinin kurucusu Michael Knights, "İran'ın Suriye'de Amerikan askerlerini öldürme risklerini kabul etmesine ilişkin büyük bir değişiklik olduğunu" söyledi. ABD'nin Irak işgali sırasında EFP'lerin yıkıcı etkilere neden olduğuna dikkati çeken Knights, "Bu, kesinlikle insanları (Amerikan askerlerini) öldürecek ve bunu nasıl yapacakları üzerinde kafa yoruyorlar." dedi.