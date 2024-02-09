İrfan Karatutlu, 6 Şubat şehitlerini anma programına katıldı!

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Aile Hekimleri Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve AHEF (Aile Hekimleri Federasyonu) ile AHESEN'nin (Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası) misafir olarak 6 Şubat şehitlerini anma programına katılarak, şehrin sağlık alanındaki sorunları ve çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulundu.



ANMA VE İSTİŞARE BİR ARADA



Program, 6 Şubat'ta yitirdiğimiz şehitlerimizi anmak ve sağlık sektörünün karşılaştığı mevcut sorunlara dair çözüm yolları aramak amacıyla düzenlendi. Dr. Karatutlu, bu önemli etkinlikte, sağlık sektörünün karşı karşıya olduğu zorlukları ele alırken, aynı zamanda sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması gerektiğini vurguladı.



SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KALICI ÇÖZÜMLER ARAYIŞI



DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Sağlık çalışanlarımız, pandemi sürecinde ve ondan önce de büyük fedakarlıklar göstererek, halkımızın sağlığı için canla başla çalışmaktadırlar. Ancak ne yazık ki, çalışma şartları ve mevcut sorunlar, onların bu kutsal görevi yerine getirirken karşılaştıkları zorlukları artırmaktadır. Bugün burada, meslektaşlarımızla birlikte, bu sorunlara kalıcı çözümler üretmek için bir araya geldik," dedi.





ŞEHİTLERİ ANMA VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA



Program, şehitleri anma ve onların hatıralarına saygı duruşunda bulunma anlamında da büyük bir önem taşıyordu. Dr. Karatutlu, "Bu anma programı, aynı zamanda şehitlerimizi anma ve onların aziz hatıralarını yaşatma fırsatı sunuyor. Onların fedakarlıklarını unutmayacağız ve her zaman minnetle anacağız," ifadelerini kullandı.



DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, etkinliğin sonunda, sağlık çalışanlarıyla yapılan istişarelerin şehrin sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi yolunda önemli bir adım olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin sıkça düzenlenmesinin faydalı olacağını dile getirdi.