İş İnsanı Adem Mağralı, Dulkadiroğlu’nda bende varım dedi

Kahramanmaraş'ın tanınmış iş insanlarından Adem Mağralı, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerde Saadet Partisi Dulkadiroğlu Belediye Meclis Üyeliği için aday oldu. Mağralı, Dulkadiroğlu Belediyesi Meclis Üyeliği için Saadet Partisi'nin adayı olarak seçmenlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Mağralı'nın adaylığı, iş dünyasındaki deneyimi ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla öne çıkarken, yerel seçim atmosferine yeni bir dinamizm katması bekleniyor. Sevilen bir iş insanı olarak bilinen Adem Mağralı'nın, Dulkadiroğlu Belediye Meclis Üyeliği için adaylık süreci, bölge halkı tarafından merakla bekleniyor.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde, Adem Mağralı'nın Saadet Partisi’nden adaylığı, bölgenin siyasi ve sosyal gündemine önemli bir katkı sağlayacak gibi görünüyor. Mağralı'nın belediye meclis üyeliği için aday olmasıyla birlikte, seçim atmosferi daha da renklenecek ve bölge halkı, kendisini temsil edecek güçlü bir aday arayışında bulunacak.