İş yeri’nin ‘Lucifer’ tabelasına tepki!

Karaman’da bir iş yerine ait tabeladaki yazı ve şeytan figürü kamuoyunda tepkilere neden oldu. Tabeladaki ‘Lucifer’ ismini gören bazı vatandaşlar, iş yerine verilen ‘Lucifer’ isminin türkçe karşılığının şeytan anlamına geldiğini ve yazının yanındaki resmin ise şeytan figürünü temsil ettiğini belirterek tapkilerini dile getirdiler.

Vatandaşlar, şeytani anlam taşıyan tabela ve logolu iş yerlerini “İstemiyoruz.” dediler.

Konuyla ilgili TİNGADER Karaman il başkanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;

“Türk Dilinin ve Türkçe nin Baş Kenti KARAMAN da, TÜRKİYE de ve dâhi Tüm Türk İslam Yurtlarında, ” Mason, Tapınak şövalyeleri, Satanist, LGBT vb. ” gibi birbirinden farksız uzantısı olarak LOCA çalışmalarını bir şekil de hizmet ve ticari alanlar da hissettirmeden yaygınlaştırma çalışmaları görülmekte Dikkatimizi çekmektedir. Bu tür girişimler incelenmeye ivedilik ile alınması bir Gencimiz dâhi kandırılmasının önüne geçilmesi amacıyla ” Şeytani anlam” Taşıyan Tabela ve Logo’ ları bulunan iş yerlerini ” ŞİDDET ” ile ” İstemiyoruz. ” red Ediyoruz. Yeni Yüzyıl’a, Kararlı, Güçlü ve Emin adımlarla ilerleyen TÜRKİYE ve TÜRK DEVLETLERİN’nin , Beyinleri Yıkanmış, kandırılmış kötü emellerine alet olacak.”