İşçimen, ‘Jandarma sarsılmaz bir inançla, millet ve vatan sevgisiyle görev yapmaktadır’

Çağlayancerit Kaymamı Özgür İşçimen yayınladığı mesajda şunları belirtti; “ İç güvenlik birimlerimizden biri olan Jandarma Genel Komutanlığı, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması için sarsılmaz bir inançla, millet ve vatan sevgisiyle görev yapmaktadır.

Gücünü yasalardan, desteğini aziz milletimizden alan Türk Jandarma Teşkilatımız, vatan sevgisi, iyi eğitimli personeli, modern donanımı, disiplini, kabiliyeti ve görev anlayışıyla daima takdiri hak etmiş ve aynı zamanda hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere her geçen gün daha da bağlılık göstererek milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmıştır.

Köklü geçmişinden beri yüksek ruh ve şuurla görev yapan Jandarma Teşkilatımız, suç ve suçlu ile mücadelede gösterdiği üstün başarı ile birlikte verdiği sosyo-kültürel hizmetlerle de halk ile devlet arasında önemli bir köprü görevi oluşturmuştur” dedi.

İşçimen; “1839 yılında kurulan, gelişen güçlü yapısı, eğitim düzeyi ve teknolojik donanımıyla kıvanç duyduğumuz Jandarma Teşkilatımızın görev ve sorumluluklarını, bugün olduğu gibi gelecekte de aynı bilinçle ve kararlılıkla sürdüreceğine ve başarılarının artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle Jandarma Teşkilatımızın 182. Kuruluş yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi de şükranla anıyor ve kuruluş yılına armağan olacak bu eseri kamuoyunun hizmetine ve takdirine sunuyorum” dedi.

Kaymakamlık ayrıca bu anlamlı günde #jandarmagüvenverir , #armağanolsun, #kutluolsun , #jandarmagenelkomutanlığı, #14haziran1839, #Türkjandarması adlı Hashtag, yaparak paylaşım yaptı.