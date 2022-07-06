Isımar Doğalgaz’dan bayram mesajı

Bayramların toplumsal birlikteliğin yaşandığı mübarek günler olduğunu ifade eden Mehmet Akpınar, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Kurban Bayramının Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz eder, tüm ümmeti Muhammedin kurtuluşuna vesile olmasını dilerim.

Kurban, Allaha yaklaşmanın diğer adıdır. Allaha yaklaşmak için, Allaha hakiki kul olmak için kurban kesiyoruz. Yani, ‘Yarabbi senin uğrunda malımızı verdiğimiz gibi canımızı vermeye de hazırız, bu mal senindir, bu can senindir’ demenin ifadesidir Kurban.

Özellikle bayramlarda büyüklerimizi, akrabalarımızı ziyaret etmek en önemli sünnetlerden biridir. Bayramlar aslında yakınlar için büyükler ve küçükler içindir. Büyüklere saygı duyarak, ziyaret ederek sevindirmeliyiz. Çocukları da hediye ve harçlıklarla sevindirerek coşku içerisinde bir bayram kutlamalıyız. Eğer bizler bu kurban bayramını coşku ve sevinçle, çocuklarımız, anne ve babalarımız, akrabalarımızla kutlarsak bizim çevremizdeki çocuklarımız kafirlerin bayramına özenmezler. Onun için çok önemlidir. Bu Kurban Bayramını bu sebepten dolayı da coşku ve sevinç içerisinde kutlamamız gerekiyor.

zillet içerisinde yaşıyor, Allaha iman eden bizi, Kurana sahip olan bizi, son peygamber Muhammed aleyhisselamın izinden giden bizi, peki neden İslam dünyası kan ağlıyor? Birlik ve beraberlikten uzak kaldıkları içi, imanları zayıfladığından dolayı. O nedenlu Kurban bayramı Müslümanların şuurlanmasına ve uyanışına vesile olusun diye dua ediyorum.

İnşallah bu bayram, yer yüzünde kan ağlayan İslam coğrafyasının kurtuluşuna vesile olur.”