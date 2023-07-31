İŞKUR Kahramanmaraş’ta 800 kişiyi TYP kapsamında işe alacak!

Söz konusu alım kapsamında Kahramanmaraş’ta 800 kişilik alım yapılacağı bildirildi.
Başvuru Koşulları şöyle:
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* İşkur’a kayıtlı olmak,
* 18 yaşını tamamlamış olmak,
* 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmemiş olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
* Emekli ve malul aylığı almamak,
* Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).
İllerin TYP kontenjanları:
Adıyaman: 512
Ağrı: 655
Afyonkarahisar: 512
Aksaray: 315
Amasya: 275
Ankara: 3516
Antalya: 1538
Ardahan: 220
Artvin: 405
Aydın: 610
Balıkesir: 720
Bartın: 320
Batman: 420
Bayburt: 205
Bilecik: 175
Bolu: 306
Burdur: 298
Bursa: 1780
Çanakkale: 310
Çorum: 385
Denizli: 700
Diyarbakır: 1350
Düzce: 378
Edirne: 325
Elazığ: 415
Erzurum: 793
Eskişehir: 517
Gaziantep: 1970
Giresun: 320
Gümüşhane: 225
Hakkâri: 285
Hatay: 875
Iğdır: 220
Isparta: 350
İstanbul: 7374
İzmir: 2980
Kahramanmaraş: 800
Karabük: 280
Karaman: 240
Kars: 553
Kastamonu: 520
Kırıkkale: 305
Kırklareli: 245
Kırşehir: 215
Kilis: 223
Kocaeli: 1440
Konya: 1697
Kütahya: 330
Malatya: 774
Manisa: 518
Mersin: 1010
Muğla: 515
Nevşehir: 335
Niğde: 405
Ordu: 622
Osmaniye: 450
Rize: 520
Sakarya: 605
Samsun: 877
Şanlıurfa: 2560
Siirt: 480
Sinop: 415
Sivas: 788
Şırnak: 420
Tekirdağ: 550
Trabzon: 605
Tunceli: 110
Van: 1050
Yalova: 230
Yozgat: 330
Zonguldak: 405