Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Afşin ve Ekinözü’nde Kırsal Mahallelerin Ulaşımı güzelleşiyor!
Afşin ve Ekinözü’nde Kırsal Mahallelerin...
SANKO Üniversitesi Tüm Lisans Programlarıyla Zirvede Yer Alan İlk ve Tek Üniversite Oldu
SANKO Üniversitesi Tüm Lisans Programlarıyla...
Abdulkadir Konukoğlu: “Şirketlerimizi kurumsallaştırıp halka açalım ki denetim olsun ve şirketlerimiz uzun yıllar yaşasın”
Abdulkadir Konukoğlu: “Şirketlerimizi kurumsallaştırıp halka...
Başkan Güngör, Tıp Öğrencilerinin Mezuniyet Heyecanına Ortak Oldu
Başkan Güngör, Tıp Öğrencilerinin Mezuniyet...
Başkan Güngör, Kapalı Çarşı’da
Başkan Güngör, Kapalı Çarşı’da

İŞKUR Kahramanmaraş’ta 800 kişiyi TYP kapsamında işe alacak!

İŞKUR, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında aralarında Kahramanmaraş’ın da bulunduğu 71 şehirde 54 bin 300 personel alımı yapılacak.

İŞKUR Kahramanmaraş’ta 800 kişiyi TYP kapsamında işe alacak!

İŞKUR Kahramanmaraş’ta 800 kişiyi TYP kapsamında işe alacak!

İŞKUR, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında aralarında Kahramanmaraş’ın da bulunduğu 71 şehirde 54 bin 300 personel alımı yapılacak.

31 Temmuz 2023 Pazartesi 15:20

Söz konusu alım kapsamında Kahramanmaraş’ta 800 kişilik alım yapılacağı bildirildi.

Başvuru Koşulları şöyle:

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* İşkur’a kayıtlı olmak,

* 18 yaşını tamamlamış olmak,

* 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmemiş olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

* Emekli ve malul aylığı almamak,

* Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

İllerin TYP kontenjanları:

Adıyaman: 512

Ağrı: 655

Afyonkarahisar: 512

Aksaray: 315

Amasya: 275

Ankara: 3516

Antalya: 1538

Ardahan: 220

Artvin: 405

Aydın: 610

Balıkesir: 720

Bartın: 320

Batman: 420

Bayburt: 205

Bilecik: 175

Bolu: 306

Burdur: 298

Bursa: 1780

Çanakkale: 310

Çorum: 385

Denizli: 700

Diyarbakır: 1350

Düzce: 378

Edirne: 325

Elazığ: 415

Erzurum: 793

Eskişehir: 517

Gaziantep: 1970

Giresun: 320

Gümüşhane: 225

Hakkâri: 285

Hatay: 875

Iğdır: 220

Isparta: 350

İstanbul: 7374

İzmir: 2980

Kahramanmaraş: 800

Karabük: 280

Karaman: 240

Kars: 553

Kastamonu: 520

Kırıkkale: 305

Kırklareli: 245

Kırşehir: 215

Kilis: 223

Kocaeli: 1440

Konya: 1697

Kütahya: 330

Malatya: 774

Manisa: 518

Mersin: 1010

Muğla: 515

Nevşehir: 335

Niğde: 405

Ordu: 622

Osmaniye: 450

Rize: 520

Sakarya: 605

Samsun: 877

Şanlıurfa: 2560

Siirt: 480

Sinop: 415

Sivas: 788

Şırnak: 420

Tekirdağ: 550

Trabzon: 605

Tunceli: 110

Van: 1050

Yalova: 230

Yozgat: 330

Zonguldak: 405

Anahtar Kelimeler:
İŞKUR Kahramanmaraş’ta 800 Kişiyi TYP Kapsamında Işe Alacak!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör, Andırın’daki Yatırımları Yerinde İnceledi
Başkan Güngör, Andırın’daki Yatırımları Yerinde İnceledi
Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü!
Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü!
Kahramanmaraş’ta şap hastalığına karşı karantina!
Kahramanmaraş’ta şap hastalığına karşı karantina!
Başkan Mahçiçek, Mali Müşavirlere Expo 2023’ü Gezdirdi
Başkan Mahçiçek, Mali Müşavirlere Expo 2023’ü Gezdirdi
Kahramanmaraş’ta Hafif Ticari Araç Takla Attı: 2 Yaralı
Kahramanmaraş’ta Hafif Ticari Araç Takla Attı: 2 Yaralı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber