İsmail Altunsaray’dan Muhteşem Konser

Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda tiyatro gösterisi, konferans ve söyleşi gibi çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Bozlak geleneğinin güçlü temsilcilerinden İsmail Altunsaray konseri düzenledi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde yüzlerce müzikseverin katılımıyla gerçekleştirilen konserde Altunsaray; Yazın Yağar Kar Başıma, Sen Benimsin Ben Seninim, Kendim Ettim Kendim Buldum, Mihriban, Kurusa Fidanım, Bahçe Duvarından Aştım, Erik Dalı, Acem Kızı ve Ah Yalan Dünya gibi birbirinden değerli eserleri katılımcılar için seslendirdi. Müzikseverler de tüm parçalara eşlik ederek geceye ayrı bir renk kattı. İsmail Altunsaray, performansıyla dinleyicilerden dakikalarca alkış aldı. Etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirten müzikseverler, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve İsmail Altunsaray’a teşekkür etti.

Kültür Sanat Etkinliklerini Çok Önemsiyoruz

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İsmail Altunsaray’a katılımlarından dolayı teşekkür ederek çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti. Başkan Hayrettin Güngör burada yaptığı konuşmada, “Öncelikle sazın ve sözün ustası İsmail Altunsaray’a bugün bizlerle birlikte olduğu için teşekkür ediyorum. Fiziki yatırımlar belediyelerin rutin işleridir. Bizler kültür ve sanatın şehirler açısından ne kadar değerli olduğunu da çok iyi biliyoruz. Şiir ve edebiyatın başkenti olan şehrimizde kültür sanat etkinliklerine çok önem veriyoruz. Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu kapsamında çeşitli etkinlikleri hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Hemşehrilerimizin etkinliklerimize göstermiş olduğu ilgi de bizleri son derece memnun ediyor. Etkinliklerimiz artarak devam edecek” cümlelerini kaydetti.