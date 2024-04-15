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Kahramanmaraş
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İşte Türkiye'nin en zeki illeri

Türkiye'nin Zeka Testleri Merkezi tarafından yapılan çalışmaya göre belirlenen en zeki illeri açıklandı.

İşte Türkiye'nin en zeki illeri

İşte Türkiye'nin en zeki illeri

Türkiye'nin Zeka Testleri Merkezi tarafından yapılan çalışmaya göre belirlenen en zeki illeri açıklandı.

15 Nisan 2024 Pazartesi 12:22

Araştırmada toplam 1.214.505 kişinin IQ puanı esas alındı. Şehirlerin IQ listesinde yer alan ilk 10'da Eskişehir, Ankara, İzmir ve İstanbul'un yer alması dikkat çekti.

Merkez, zeka testlerinin bireylerin bilmekle yeteneklerini ölçmek ve kıyaslama amacıyla kullanıldığı bir perspektif sunmakta olduğunu belirtirken yapılan testte en yüksek ölçüm 105.20, en düşük ölçüm ise 94.19 olarak belirlendi.

İŞTE EN ZEKİ İLK 10 ŞEHİR

Teste göre en zeki 10 il şu şekilde sıralandı:

1-Eskişehir: 105.20 IQ,

2-Ankara: 104.91 IQ,

3-İzmir: 104.51 IQ,

4-Muğla: 104.12 IQ,

5-Çanakkale: 104.02 IQ,

6-İstanbul: 104.02 IQ,

7-Kocaeli: 103.85 IQ,

8-Balıkesir: 103.59 IQ,

9-Bursa: 103.47 IQ,

10-Kırklareli: 103.36.

Diğer illerin listesi ise şu şekilde:

81- Bingöl 94.19

80- Siirt 94.52

79- Hakkari 95.16

78- Artvin 95.36

77- Kars 95.84

76- Bitlis 95.96

75- Ağrı 96.06

74- Düzce 96.26

73- Iğdır 96.69

72- Amasya 96.88

71- Erzincan 96.97

70- Bilecik 97.14

69- Adıyaman 97.29

68- Ardahan 97.33

67- Hatay 97.36

66- Çankırı 97.53

65- Muş 97.73

64- Van 97.74

63- Yozgat 98.05

62- Şanlıurfa 98.07

61- Bayburt 98.29

60- Şırnak 98.43

59- Elazığ 98.46

58- Batman 98.75

57- Adana 98.76

56- Erzurum 98.97

55- Manisa 99.06

54- Tokat 99.09

53- Kilis 99.14

52- Diyarbakır 99.19

51- Kahramanmaraş 99.28

50- Mardin 99.32

49- Gaziantep 99.40

48- Ordu 99.58

47- Niğde 99.60

46- Aksaray 99.63

45- Malatya 99.75

44- Kastamonu 99.98

43- Nevşehir 100.01

42- Isparta 100.06

41- Sivas 100.09

40- Burdur 100.15

39- Afyonkarahisar 100.17

38- Gümüşhane 100.24

37- Sinop 100.29

36- Aydın 100.34

35- Osmaniye 100.39

34- Kırıkkale 100.46

33- Giresun 100.56

32- Mersin 100.71

31- Karabük 100.85

30- Samsun 100.87

29- Çorum 100.95

28- Bolu 100.99

27- Tunceli 101.17

26- Edirne 101.28

25- Kayseri 101.42

24- Kütahya 101.65

23- Kırşehir 101.74

22- Sakarya 101.78

21- Bartın 102.13

20- Denizli 102.14

19- Rize 102.32

18- Konya 102.36

17- Uşak 102.37

16- Karaman 102.52

16- Karaman 102.52

14- Zonguldak 102.68

13- Tekirdağ 102.82

12- Antalya 103.29

11- Trabzon 103.37

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İşte Türkiyenin En Zeki Illeri
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