İstifa sonrası Kahramanmaraş BBP’den ağır sözler

Tiyek, “Büyük Birlik Partisi Onikişubat İlçe Başkanı ve yönetimi de il ve ilçe yönetimleri de alnı açık, başı dik bir şekilde teşkilatlarının başında ve partisine hizmet etmektedir. Partimizde daha önce görev almış ve 2019 yılında görevden alınmış kişilerin şimdi başka partiye geçerken partimizin adını kullanmaları acizliklerinden ileri gelmektedir. Varlıklarıyla bir değer katmayan insanlar, yokluklarıyla da herhangi bir değersizlik yaratmayacaklardır. Tek dertleri koltuk ve menfaat olan insanların gittikleri yerlere de hayır getirmeyeceklerini biliyoruz” dedi.

Ali Polat tarafından kurulan ilçe teşkilatının, parti politikalarına aykırı davranışları ve hiyerarşik yapıya karşı gelmeleri nedeniyle 2019 yılında genel merkezden tarafından feshedildiğini belirten Tiyek, söz konusu kişilerin ne Büyük Birlik Partisi ne de Alperen Ocaklarıyla uzaktan yakından bir ilgilerinin olmadığını dile getirdi. Her partide çürük elmaların bulunduğunu aktaran Tiyek, geçmişte BBP’de görev alan ancak günümüzde BBP ile hiçbir ilişiği bulunmayan bazı çürük elmaların başka partileri tercih etmelerinde BBP camiası açısından herhangi bir mahsur bulunmadığını kaydetti.

“PARTİMİZ VE ALPEREN OCAKLARIMIZLA UZAKTAN YAKINDAN İLGİLERİ YOKTUR!”

BBP Onikişubat İlçe Başkanı Fatih Mehmet Tiyek, şöyle konuştu: “28 yılı aşkın mazisi ile Büyük Birlik Partimiz Türkiye ve Dünya siyasetinde şerefli mazisi, dik duruşu ve her zaman millet menfaatine tavır alarak siyasi ve ideolojik varlığını sürdürmektedir. Şehit liderimiz merhum Muhsin Yazıcıoğlu’ndan emanet aldığımız bayrağı onun yolunda onun fikirleri ile taşımaya gücümüz yettiğince gayret ediyoruz. Fakat Büyük Birlik Partimizde de diğer partilerde olduğu gibi çürük elmalar çıkabiliyor. Hepinizin malumu olduğu üzere bir kaç gündür sosyal medyada, geçmiş dönemde hasbel kader Büyük Birlik Partimizin şerefli makamında bulunma şansına sahip olmuş kişilerin partimizden istifa ederek başka partiye geçtiği dedikoduları paylaşılıyor. Bahsi geçen kişinin ve yönetiminin Büyük Birlik Partimiz ve Alperen Ocaklarımızla uzaktan yakından hiç bir ilgisi ve alakası yoktur.”

“BU İNSANLAR BİZİM İÇİN ÇARPMADA BİR, TOPLAMADA SIFIR HÜKMÜNDEDİRLER”

Makam, koltuk ve küçük menfaatler peşinde koşanlara Büyük Birlik Partisi’nde yer olmadığını kaydeden Başkan Tiyek, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü: “Bahsi geçen şahıslar, görev aldıkları dönemlerde partimizin aldığı kararlar menfaatlerine ters düştüğü ve hiyerarşik yapıya karşı geldikleri için görevden alınmış ve genel merkezimiz tarafından fesih edilmiştir. Belgeleri hem bizim elimizde hem de bahsi geçen kişilerde bulunmaktadır. Nasıl ki yediğiniz bir şey midenize dokunur ve mide de bunu istifra yoluyla dışarıya atarsa; Büyük Birlik Partisi de bu çürük elmaları geçmişte dışarı atmıştır. Varlıklarıyla bir değer katmayan insanlar, yokluklarıyla da herhangi bir değersizlik yaratmayacaklardır. Tek dertleri koltuk ve menfaat olan insanların gittikleri yerlere de hayır getirmeyeceklerini biliyoruz. Bu insanlar bizim için çarpmada bir, toplamada sıfır hükmündedirler. Milletimizden istirhamımız bu şekilde görüntü vererek bir yerlerden menfaat ve itibar devşirmeye çalışanlara itibar etmesinler.”