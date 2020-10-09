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İyi Ki Varsın Durdu Efe

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Şehit Durdu Yorgun’un oğlu Efe’yi doğum gününde yalnız bırakmadı.

İyi Ki Varsın Durdu Efe

İyi Ki Varsın Durdu Efe

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Şehit Durdu Yorgun’un oğlu Efe’yi doğum gününde yalnız bırakmadı.

09 Ekim 2020 Cuma 14:23

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, eşi Leyla Güngör ile Yorgun ailesine misafir oldu. Şehit Durdu Yorgun’un oğlu Durdu Efe’nin 10. yaş gününü tebrik eden Başkan Güngör, “Şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Durdu Yorgun’un emaneti Durdu Efe’nin 10. Yaş gününü kutladık, hanelerine misafir olduk. Kıymetli annesine ve Durdu Efe’ye sağlıklı bir ömür diliyor, kahraman şehidimizi rahmetle yâd ediyorum. İyi ki varsın Durdu Efe” ifadelerini kullandı. Yorgun ailesi ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Son Güncelleme: 09.10.2020 14:24
Anahtar Kelimeler:
İyi Ki Varsın Durdu Efe
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