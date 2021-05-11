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İyi Parti İlçe Başkanı Fatih Öztürk’ten Bayram Mesajı

İYİ Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Fatih Öztürk, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

İyi Parti İlçe Başkanı Fatih Öztürk’ten Bayram Mesajı

İyi Parti İlçe Başkanı Fatih Öztürk’ten Bayram Mesajı

İYİ Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Fatih Öztürk, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

11 Mayıs 2021 Salı 14:13
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Öztürk yayımlamış olduğu mesajında şunları kaydetti;

“Yokluğa sabretmenin, nimete şükretmenin, hakikati bulmanın ayı olan mübarek Ramazan Ayını hüzünle, tekrar kavuşmanın ümidiyle geride bırakırken, Rabbimizin nimeti Ramazan Bayramına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Ancak, bu Bayram gönüller mahzun. Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen Covid-19 virüsü nedeniyle büyüklerimizden, sevdiklerimizden uzakta, evlerimizde bir bayram geçiriyoruz.

Sevdiklerimizle buluşmanın, kavuşmanın yerini tutmayacağını elbette biliyoruz ama olağanüstü dönemler yaşadığımızın farkında olarak bu ramazan bayramını mevcut şartlarda en güzel şekilde idrak etmeliyiz.

Evlerde de olsak en güzel, en temiz kıyafetleri giymeli, bayramın ilk günü aile büyüğünün evinde buluştuğumuz gibi, dijital platformlarda aile fertleriyle görüntülü olarak görüşmeliyiz. Büyüklerimizin ellerini mecazen öpmeli, yavrularımızın harçlıklarını sanal postlarla iletmeliyiz. Küs ve dargın olduklarımızı telefonla da olsa arayıp gönüllerini almalı, helallik dilemeliyiz.

Sabırla, kurallara uyarak ve tedbirlerle bu zor günleri geride bırakacağımızdan şüphemiz yok. Bu vesileyle, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; kahraman hemşehrilerimizin, aziz milletimizin, İslam Dünyasının Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Ramazan Bayramı’nın tüm gönüllere, hanelere, ülkemize ve gönül coğrafyamıza birlik, beraberlik, huzur, sağlık ve selamet getirmesini diliyorum.”

Anahtar Kelimeler:
İyi Parti İlçe Başkanı Fatih Öztürk’ten Bayram Mesajı
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