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İyi Parti Kahramanmaraş’ta 5’inci yaşını kutladı!

İYİ Parti Kahramanmaraş il ve ilçe teşkilatları, partilerinin kuruluşunun 5’inci yılını kutladı.

İyi Parti Kahramanmaraş’ta 5’inci yaşını kutladı!

İyi Parti Kahramanmaraş’ta 5’inci yaşını kutladı!

İYİ Parti Kahramanmaraş il ve ilçe teşkilatları, partilerinin kuruluşunun 5’inci yılını kutladı.

26 Ekim 2022 Çarşamba 18:16

Program kapsamında, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Ahmet Çabukel başkanlığında partililer, Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Başkan Ahmet Çabukel, İYİ Parti’nin kurulduğu günden bu yana düzenli olarak oylarını artırdığını belirterek, emin adımlarla iktidara yürüdüklerini söyledi.

“İYİ Parti kuruluşunun 5. Yılını kutluyor. Bugün hep beraber 5 yaşındaki bir partinin neferleri haline geldik. Kaygısı Türkiye olan farklı kesimlerden ve farklı yaş gruplarından insanların kurmuş olduğu İYİ Parti, iktidar olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Henüz birinci yılında meclise girme başarısı gösteren partimiz, ikinci yaşında hem belediyelerin alınmasında hem de belediye meclis üyelerinin alınmasında büyük katkı sağladı. Bugün artık beşinci yaşımızda önce iktidarı, önce Cumhurbaşkanlığını sonra da işi ehline verme adına liyakat ehli kadroları yönetime getireceğiz. Bunu hep beraber başaracağız ve partimizi, inşallah güneşin tam tepede olduğu o gün iktidar yapacağız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Yeni yaşımız kutlu olsun” dedi.

Son Güncelleme: 26.10.2022 18:22
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İyi Parti Kahramanmaraş’ta 5’inci Yaşını Kutladı!
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