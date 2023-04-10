İyi Parti Milletvekili Adayı Çabukel, Kahramanmaraş’ı Rüyaların Şehri Yapmak İçin Çalışacağız!

28. Dönem Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için siyasi partiler dün milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti. Tüm ülkede olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da merakla beklenen listelerin açıklanmasıyla kamuoyunun gündemi seçim oldu. Kahramanmaraş’ta heyecanla beklenen İYİ Parti listesinde Kahramanmaraşlıların yakından tanıdığı genç ve başarılı siyasetçi Av. Ahmet Çabukel, birinci sırada yer aldı. Aday listesinin açıklanması sonrasında değerlendirmelerde bulunan Av. Ahmet Çabukel, listede birbirinden değerli adayların yer aldığını belirterek iktidara bir adım daha yaklaştıklarını ifade etti.

Çabukel, “İYİ Parti’yi iktidara taşıyacak olan listelerimiz açıklandı. Hem ülke genelinde hem de güzide şehrimiz Kahramanmaraş’ta nitelikli, donanımlı ve iyi yürekli isimlerle iktidara bir adım daha yaklaştığımıza inanıyorum. Aday profillerimiz çok iyi çok kaliteli. Niyetimiz halis ve memleket sevdalısı adaylarımızla hem şehrimize hem de ülkemize en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacağız. Biz insanların rüyalarına girebilecek güzellikte bir Kahramanmaraş hayal ettik. O yüzden Kahramanmaraş’ı rüyaların şehri yapmak için çalışacağız” dedi.

“PARTİMİZDE, ŞEHRİMİZDE VE ÜLKEMİZDE BİRLİK VE BERABERLİĞİ SAĞLAYACAĞIZ!”

Seçim dönemlerinde çeşitli sebeplerle küslüklerin ve kırgınlıkların yaşanabildiğini dile getiren 28. Dönem İYİ Parti Kahramanmaraş 1. sıra Milletvekili Adayı Av. Ahmet Çabukel, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Çabukel, şöyle konuştu: “Partililerimizle daha çok kenetlenerek, vatandaşlarımızla sıkı sıkıya kucaklaşarak el birliğiyle önümüzdeki seçimi kazanıp tarih yazacağız. Dün olduğu gibi bu seçim sürecinde de hiç kimseyi küstürmeyeceğiz, kimseyi kırmayacağız ve bu şehirdeki her bir vatandaşımızın elini sıkıp gözünün içine bakarak tekrar tekrar halini ve hatırını soracağız. Vatandaşlarımızın sorunlarını zaten çok iyi biliyoruz. Onlara çözüm önerilerimizi anlatacağız. Ve tarihi bir farkla bu seçimi kazanacağız. Çünkü artık değişimin zamanı geldi de geçiyor bile. Partililerimize de partimize gönül verenlere de değişim bekleyenlere de sözümüz olsun: Partimizde, şehrimizde ve ülkemizde birlik ve beraberliği sağlayacağız! Kin ve nefret siyaseti kusanlar için ayrılan sürenin sonuna geldik. Barışçıl, adil, refah ve umut dolu iyi bir gelecek için şimdi yeni başlıyoruz.”

“KÖTÜ YÖNETİME SON VERMEK İÇİN GELİYORUZ!”

Bir çok alanda olduğu gibi Kahramanmaraş’ın deprem gerçeğini defalarca iktidarın yüzüne vurduklarını ama her defasında umursamaz tavırla karşılaştıklarını aktaran Çabukel, şunları kaydetti: “Deprem öncesindeki uyarıları dinlemeyen siyasiler ve yöneticiler, şehrimizi artık yönetmemeliler. Yaşanan doğal afetlerde sorumluluktan kaçmak için kaderciliğe sığınanlar mümkünse memleketin yönetiminden uzak dursunlar. Biz de kadere inanıyoruz. Evet, deprem bir kaderdir ama onbinlerce insanın hayatını kaybetmesi beceriksiz, liyakatsiz, ihmalkar, açgözlü ve kötü yöneticilerin eseridir. Biz kötü yönetime son vermek için geliyoruz. İnsanlarımızın hayatını hiçe sayan idarecilerden bu milleti kurtarmak için geliyoruz. Bunu gerçekleştirecek nitelikli kadrolara, siyasi ahlaka ve duruşa sahibiz. Allah’ın izniyle şehrimizdeki her bir vatandaşımızın yaralarını birlikte saracağız. Çünkü bizim siyasi anlayışımız İYİ’lik üzerine kurulu!”