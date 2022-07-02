İyi Parti Onikişubat ilçe başkanı Doğan Murat Kılıç’a ödül!

“15. Uluslararası Eshab-ı Kehf Ödülleri” programı kapsamında çeşitli alanlarda ödüllere layık görülen kişilere ödülleri takdimi için kentte bir otelde program organize edildi.

Av. Doğan Murat Kılıç, etkinlikte yılın başarı ödülüne layık görüldü.

Ödül takdimi sonrasında kürsü konuşması yapan Kılıç, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözlerini hatırlatarak konuşmasına başladı.

Kılıç, "Bir gün vicdanınızla benim söylemim arasında kalırsanız, muhakkak vicdanınızın sesini dinleyin. O asla yalan söylemez diyen bir hanımefendinin arkasından il il, ilçe ilçe gezen herkese dokunan herkesin sorunlarıyla ilgilenen ve sadece aklında Milletinin refahı geçimi olan bir genel başkanın hızına yetişmek için gösterdiğimiz gayretin meyvelerini aldığımızı bu ödüle layık görülmemizle anlamış oldum.Türkiye'yi içinde bulunduğu mevcut konumdan liyakatli kadrolarımızla biz ileriye götürmeye hazırız.

Bu ödülü şahsıma layık gören herkese teşekkür ederim,bu ödülü önce sayın Genel Başkanımız Meral Akşener sonra tüm partimi ve ilçe teşkilatın adına alıyorum.