İyi Parti Onikişubat İlçe Başkanı Doğan Murta Kılıç’tan Bayram Mesajı

Kahramanmaraş halkının ve tüm İslam âleminin bayramını kutlayan Kılıç mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bayramlar, dini ve milli duyguların perçinleştiği, dargınlıkların ve kırgınlıkların son bulduğu, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst seviyelere çıktığı, milletleri var eden milli birlik ve beraberlik şuurunun güçlendiği önemli günlerdir.

Korona virüs nedeniyle buruk yaşadığımız bu bayramda, Aile büyüklerimize, akrabalarımıza, komşularımıza, arkadaş ve dostlarımıza uzakta olsa hürmet ve muhabbetlerimizi gösterme bilinciyle bu mübarek günde dargınlıkları ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak, birbirimizi kucaklamalıyız.

Yaşamımızı zenginleştiren ve renklendiren bayramları, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz.

Yurt içi ve yurt dışındaki hemşerilerimle birlikte Ramazan Bayramı’nı idrak etmenin mutluluğu içerisindeyim.

Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa, ülkemize ve Kahramanmaraş'ımıza huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diler, sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle bayramınızı en içten duygularla kutlarım" dedi.



