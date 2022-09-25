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İzmir'de Kahramanmaraş Tanıtım Günleri Başladı

İzmir Kahramanmaraş Kültür Turizm ve Dayanışma Derneğince (İZMİR MARAŞDER) organize edilen Kahramanmaraş Tanıtım Günleri başladı.

İzmir'de Kahramanmaraş Tanıtım Günleri Başladı

İzmir'de Kahramanmaraş Tanıtım Günleri Başladı

İzmir Kahramanmaraş Kültür Turizm ve Dayanışma Derneğince (İZMİR MARAŞDER) organize edilen Kahramanmaraş Tanıtım Günleri başladı.

25 Eylül 2022 Pazar 10:01

Bostanlı BOSPA Fuar Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, Kahramanmaraş'ın meşhur lezzetleri ve kente özgü değerlerin sergilendiği çeşitli stantlar açıldı.

Açılış programında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bu tür etkinliklerin şehirleri tanıtma anlamında büyük bir görev ifa ettiğini görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Dağ, İzmir'de Anadolu'nun değişik illerinden gelen birçok vatandaşın kardeşçe güzel bir hayat yaşadığını ifade etti.

Kahramanmaraş ile İzmir'in, tarihte çok farklı bir yeri olduğuna işaret eden Dağ, şunları kaydetti:

"Sütçü İmam ile Hasan Tahsin neredeyse tam karşı karşıya. Sütçü İmam Maraş'ta neyi ortaya koyduysa Hasan Tahsin de İzmir'de aynı şeyi ortaya koydu. 12 Şubat'ta Fransız'a karşı nasıl Maraşlılar gerekeni yaptı ve 1972-73'te İstiklal Madalyası'yla ödüllendirildiyse 9 Eylül'de İzmirliler, Egeliler, Yunan'a karşı aynı şeyi yaptı. Hamdolsun tarihimiz böyle güzelliklerle dolu, bu güzellikleri de bu şekilde ortaya koyuyoruz."

Dağ, Kahramanmaraş'ın gastronomi yönünden zengin bir şehir olduğunu da sözlerine ekledi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, tanıtım günlerinin, şehirler hakkında bilgi sahibi olmak ve onların kültürlerini tanımak için güzel bir fırsat olduğunu anlattı.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi Belediye Başkanı İlhami Bozan ise etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından İzmir Kahramanmaraş Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği Başkanı Sefa Narlı, protokol üyelerine hediye takdim etti.

Protokol üyeleri, daha sonra Kahramanmaraş'a özgü Maraş dondurmasını kesti, stantları gezdi.

Etkinliğe, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Yöresel sanatçıların yer aldığı organizasyon, 26 Eylül'de bitecek.

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İzmirde Kahramanmaraş Tanıtım Günleri Başladı
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