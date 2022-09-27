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İzmir lavanta koktu!

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi, İzmir Karşıyaka ilçesinde gerçekleşen Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’ne damgasını vurdu.

İzmir lavanta koktu!

İzmir lavanta koktu!

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi, İzmir Karşıyaka ilçesinde gerçekleşen Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’ne damgasını vurdu.

27 Eylül 2022 Salı 12:08

Kahramanmaraş’ın lezzetlerinin ve yöreden çıkan ürünlerin tanıtıldığı Kahramanmaraş Tanıtım Günleri, coşkulu bir biçimde sürerken Afşin Belediyesi standına ilgi oldukça yoğundu. Afşin Belediyesi tarafından çıkarılan ve Afşin’in lavanta bahçelerinden hasat edilen Efsus markası, İzmir halkınca merakla incelendi.

Lavanta Balına yoğun talep

Afşin lavanta bahçesinde bulunan Türkiye’nin ilk arı evindeki arıların ürettiği lavanta balı fuarın en çok rağbet gören ürünleri arasındaydı. Sadece lavantadan beslenen arıların yapmış olduğu bal, tadı ve besleyici yönüyle tüm Türkiye’de ve ileride tüm dünyada markalaşmaya aday bir konumda yer alıyor. Afşin’in lavanta balı, artan talep karşısında beklenenin de üstünde sükse yaparak önümüzdeki yıla ışık tutuyor.

Ziyaretçi akını

İzmir halkı tarafından yoğun ilgiyle incelenen Afşin standına, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Sn. Celalettin Güvenç ve AK Parti MKYK Üyesi aynı zamanda İzmir Milletvekili Sn. Hamza Dağ da Afşin standına gelen isimler arasındaydı.

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İzmir Lavanta Koktu!
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