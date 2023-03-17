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İzmir MARAŞDER’den Depremzedelere Ziyaret!

İzmir MARAŞDER Yönetim Kurulu Başkanımız Safa Narlı, depremde yaralanan Kahramanmaraşlı hemşerilerini ziyaret etti.

İzmir MARAŞDER’den Depremzedelere Ziyaret!

İzmir MARAŞDER’den Depremzedelere Ziyaret!

İzmir MARAŞDER Yönetim Kurulu Başkanımız Safa Narlı, depremde yaralanan Kahramanmaraşlı hemşerilerini ziyaret etti.

17 Mart 2023 Cuma 15:25

Narlı, Kahramanmaraş depreminin ardından İzmir’de tedavi gören depremzedeleri hastanede ziyaret etti.

Ziyarette, hemşerilerine acil şifa dileyen Narlı, moral ziyaretlerinde bulunduklarını belirtti.

Son Güncelleme: 17.03.2023 15:26
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İzmir MARAŞDER’DEN Depremzedelere Ziyaret!
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