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KABİTEM Türkiye’ye Örnek

Hatay İtfaiye Teşkilatı’na başvuran 21 gönüllünün eğitimleri Kahramanmaraş İtfaiye Eğitim Merkezi’nde verildi.

KABİTEM Türkiye’ye Örnek

KABİTEM Türkiye’ye Örnek

Hatay İtfaiye Teşkilatı’na başvuran 21 gönüllünün eğitimleri Kahramanmaraş İtfaiye Eğitim Merkezi’nde verildi.

09 Ekim 2020 Cuma 14:14

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Merkezi (KABİTEM), Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor.

Ülkenin en önemli merkezlerinde biri olan KABİTEM’de eğitimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne başvuran 21 gönüllünün eğitimleri de Kahramanmaraş’ta gerçekleştirildi. Alanında uzman ekip tarafından 5 – 9 Ekim tarihlerinde çeşitli eğitimler gerçekleştirildi.

Bölgeye Hitap Ediyor

İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye’nin en önemli merkezlerinden olan KABİTEM’de çalışmalarımız devam ediyor. Yeni bir eğitim programımızı daha tamamladık. Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne başvuruda bulunan 21 gönüllümüze temel itfaiyecilik bilgilerinin yanı sıra arama ve kurtarma eğitimleri de verildi. Yaklaşık 40 saat eğitim alan gönüllülerimiz Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi’nde görev yapacak. Şehrimiz, tesisimiz ve İtfaiye Teşkilatımız, Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Son Güncelleme: 09.10.2020 14:24
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