Kadir Gemci “Spor yapmak isteyen herkese tesislerimizin kapısı açık”

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları için hazırlık ve planlama toplantısını ilçe müdürlüğünde İlçe Müdürü Kadir Gemci'nin koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Kadir Gemci, ildeki tüm spor faaliyetlerine heyecanla ve kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, mesai saatleri içinde herkesin disiplinli bir şekilde çalışmasını ve spor yapmak isteyen herkese kapılarının açık olmasını vurguladı.

Gelen taleplerin geri çevrilmemesi gerektiğini ve bu taleplerin kendilerine iletilmesi gerektiğini belirten Gemci, Onikişubat İlçesi'nin tesisler konusunda atağa geçtiğini ifade etti.

Deprem sonrasında hızla toparlanan ilçenin tesislerini ayağa kaldırdıklarını ve bu sayede yaz etkinliklerine hazır olduklarını dile getirdi.

Gemci, Türkiye'nin en zengin spor tesislerine sahip şehirlerinden biri olan Kahramanmaraş'ta Onikişubat İlçesinin merkezde ağırlığını taşıdığını belirterek, spor tesislerine gelen herkesin müşterileri olduklarını söyledi.

Herkesin spor tesislerinden faydalanacağını belirten Gemci, tesislerin herkese açık olacağını ve aktivitelerin yaz-kış devam edeceğini vurguladı.

Onikişubat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kadir Gemci, Kahramanmaraş ve Onikişubat'ta sporun ve gençliğin gelişmesi için çabaladıklarını ve inandıkları yönde her türlü çalışmayı yapacaklarını belirtti.

Tesislerin verimli çalışması için güvenliğin önemli bir faktör olduğunu ifade eden Gemci, tesislerin içinde spor yapan insanların güvende olması gerektiğini ve her tesisin temiz ve ferah olmasını istediklerini belirtti.