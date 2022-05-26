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KAGEGİK Başkanı Aykut Balcıoğlu’ndan Yeşil Mutabakat Hamlesi

KAGEGİK Başkanı Aykut Balcıoğlu, sanayi şehri Kahramanmaraş’ta firmaların AB Yeşil Mutabakat’a uyumu için Vat Enerji ile işbirliği ve iyi niyet protokolü imzaladı.

KAGEGİK Başkanı Aykut Balcıoğlu’ndan Yeşil Mutabakat Hamlesi

KAGEGİK Başkanı Aykut Balcıoğlu’ndan Yeşil Mutabakat Hamlesi

KAGEGİK Başkanı Aykut Balcıoğlu, sanayi şehri Kahramanmaraş’ta firmaların AB Yeşil Mutabakat’a uyumu için Vat Enerji ile işbirliği ve iyi niyet protokolü imzaladı.

26 Mayıs 2022 Perşembe 10:00
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TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu (KAGEGİK) Başkanı Aykut Balcıoğlu, sanayisi her geçen gün büyüyen Kahramanmaraş’ta firmaların AB Yeşil Mutabakatında önemli bir kalem olan enerji verimliliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Vat Enerji ile işbirliği ve iyi niyet protokolü imzaladı. Protokol kapsamında; firmaların, mevcut enerji kullanımlarındaki verimliliğin artırılarak karbon salınımının azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi, yeni nesil enerji yatırımlarında yeşil dönüşüme uyum süreçlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor. Buna yönelik yeni nesil enerji verimliliği ön etüt çalışması ve verimlilik artırıcı proje faaliyetlerinde bulunularak; konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı finans kaynaklarının araştırılarak işletmelere yönelik fon, hibe, destek programları ile ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulacak. Bunun yanında işletmelere bilgilendirme amaçlı seminer ve konferans gibi ortak faaliyetler yürütülecek.

BALCIOĞLU: ENERJİ KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda imzalanan protokole ilişkin bilgi veren KAGEGİK Başkanı Aykut Balcıoğlu, “İhracatın, istihdamın önemli bir merkezi olan sanayi şehri Kahramanmaraş’ta, biz de Genç Girişimciler Kurulu olarak özelikle son günlerin popüler konusu olan enerji verimliliği için önemli bir adım attık. Bugün geldiğimiz noktada enerji üretiminde arz talep sorunlarıyla beraber enerji fiyatlarının tavan yapması sonucu enerji hepimiz için çok kıymetli bir hal aldı. Biz de sanayi şehri olmamızla üretmemizle övünen bir şehir olarak enerji konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

“15 FİRMAYA ÜCRETSİZ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ANALİZLERİ ETÜTLERİ YAPILACAK!”

Gelecek nesillere yönelik yenilenebilir enerji kaynakları ve yer altı kaynaklarının doğru kullanılması, bu konuda yapılacak farkındalıklarla firmaların sürece uyumunu sağlamak istediklerini belirten Balcıoğlu, ihracatta Yeşil Mutabakat’a uyumun önemine dikkat çekti.

Balcıoğlu, şöyle konuştu: “Yeşil Mutabakat uyumu noktasında da firmalarımızın uyumlu hale gelmesini sağlamak amacıyla da Vat Enerji firması Satış ve Pazarlama Müdürü Sayın Gökay Çomoğlu ile bir işbirliği yapma yoluna gittik. Burada enerji tüketimi noktasında belirli kriterlerimiz olacak. Bu kriterlerimizi sağlayan 15 firmamıza ücretsiz olarak enerji verimliliği analizleri ve etütleri yapılacak. Bu firmalarımız daha ilerleyen süreçte de enerji verimliliği hususunda danışmanlık hizmeti almak isterlerse de Vat Enerji tarafından desteklenecek. Bu çalışmamızda bizlere yardımcı oldukları ve işbirliğine gittikleri için Vat Enerji Hizmetleri Satış ve Pazarlama Müdürü Gökay Çomoğlu’na, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Eren Durası’ya teşekkür ediyorum. Bu süreç içinde bize her konuda yardımcı olan Fehmi Çakıroğlu’na teşekkür ediyoruz. Bu protokolün şehrimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Protokolü imzalamamızın ardından firmalarımıza çağrıya çıkacağız. Firmalarımızın da bu konuya hassasiyet göstermelerini rica ediyorum.”

“YEŞİL MUTABAKAT SÜRECİNE HAZIRLANMAMIZ GEREK!”

Endüstriyel tesislere, ticari ve hizmet binalarına enerji verimliliği alanında hem etüt hem de proje çalışmaları geliştirdiklerini ifade eden Vat Enerji Hizmetleri Satış ve Pazarlama Müdürü Gökay Çomoğlu, tesislerin enerji verimliliği potansiyellerini ve fırsatlarını ortaya çıkarmak adına önemli bir protokole imza attıklarını söyledi.

Çomoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Tabi ki artan enerji maliyetleriyle beraber devletimizin çeşitli kurumlarının sanayicilerimize belirlemiş olduğu belirli başlı enerji verimliliği destek programları var. Bununla beraber tabi ki yeni bir gündem maddemiz olan ‘Yeşil Mutabakat’ kavramı da artık hayatımıza girdi. Bu konuda da artık sürece hazırlanmamız gerekiyor. Bu minvalde KAGEGİK Başkanımız Aykut Balcıoğlu öncülüğünde KMTSO ile beraber güzel bir çalışma organize ettik. Burada amacımız sanayicimizin enerji verimliliği anlamında farkındalık oluşturmak! Bu bağlamda tesislerin enerji verimliliği potansiyellerini ve fırsatlarını ortaya çıkarmak. Bu sayede hem enerji maliyetlerinden tasarruf etmek bir yandan da ilerleyen dönemde Yeşil Mutabakat süreçlerini, Yeşil Enerji ile beraber hazırlanmalarını sağlamak. Güzel bir iş birliği olmasını temenni ediyoruz.”

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KAGEGİK Başkanı Aykut Balcıoğlu’ndan Yeşil Mutabakat Hamlesi
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