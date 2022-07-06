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Kahraman Erinci’den Bayram Mesajı

ERC İnşaat Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Kahraman Erinci, Kurban bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Kahraman Erinci’den Bayram Mesajı

Kahraman Erinci’den Bayram Mesajı

ERC İnşaat Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Kahraman Erinci, Kurban bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 19:00
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Kurban Bayramı kutlama mesajında, bayramların barış, sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren çok önemli ve özel günler olduğuna dikkat çeken Kahraman Erinci, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Sevgi, dostluk, barış ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı bir Kurban Bayramına daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayramlar, insanı insan yapan değerlerin yaşatılarak, dostluk ve kardeşliğin gelişmesine, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun toplumda yerleşip güçlenmesine vesile olmuştur.

Kurban Bayramı’nın birlik ve beraberliğimize ve Dünya barışına vesile olması temennisiyle tüm insanlığa sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz eder Kahramanmaraş halkının Kurban Bayramını kutlarım.”

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Kahraman Erinci’den Bayram Mesajı
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