Kahraman Erinci’den Bayram Mesajı

Kurban Bayramı kutlama mesajında, bayramların barış, sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren çok önemli ve özel günler olduğuna dikkat çeken Kahraman Erinci, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Sevgi, dostluk, barış ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı bir Kurban Bayramına daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayramlar, insanı insan yapan değerlerin yaşatılarak, dostluk ve kardeşliğin gelişmesine, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun toplumda yerleşip güçlenmesine vesile olmuştur.

Kurban Bayramı’nın birlik ve beraberliğimize ve Dünya barışına vesile olması temennisiyle tüm insanlığa sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz eder Kahramanmaraş halkının Kurban Bayramını kutlarım.”